¿Se puede manejar el cerebro para vivir con tranquilidad?

Es inevitable vivir altos y bajos a lo largo de la vida por diversas situaciones de la vida, pues, los sentimientos y las emociones de forma inconsciente afectan la tranquilidad del día a día. Este tipo de situaciones llevan, de cierta forma, a que la gente sufra de problemas como depresión y ansiedad; sin embargo, según expertos, este tipo de situaciones pueden ser manejables con el cerebro.

¿Cómo? La respuesta es sencilla; por eso, en diálogo con En Blu Jeans, Carlos Maldonado, entrenador maestro en programación neurolingüística, habló de la importancia del control del funcionamiento del cerebro Según él, muchas veces no se la da la suficiente importancia a cosas tan vitales en la vida cotidiana.

"Muchas personas me preguntan: oye, por qué me comporto como me comporto, será que estoy pagando un karma o Dios me está cobrando algo, y pues la respuesta es básica, porque en el cerebro que ser así está bien (...) Nosotros funcionamos con nuestros hemisferios; el izquierdo que llaman el consciente, prefiero llamarlo operativo, porque con ese vivimos todos los días; mientras que, el derecho es el emocional, donde se almacenan todos los programas", explicó el experto.

Maldonado aseguró que la mayoría de la población no aprovecha la capacidad que tiene el cerebro y es verdad que casi todos solo usan el 10 % de sí mismo; según él, se deben cuidar los pensamientos para entrenarlos al igual que se hace la física o espiritual.

"Existe el gimnasio cerebral. Hay cosas muy sencillas que nos permiten generar nuevas conexiones neuronales; por ejemplo, por más que se use una app de un punto A y B, si algo cambia, el cerebro trabajará diferente (...) Haga cosas que no sean ordinarias en donde el cerebro diga esto es diferente, se abren nuevas conexiones", añadió el experto sobre cómo vivir con tranquilidad.