“Estoy contenta porque pasé años sin saber de ella”: Madre de Gloria Urrego

En la base militar de Catam familiares de los liberados por las Farc este domingo se encuentran a la espera de su llegada para darles la bienvenida.

Publicidad

Entre ellos está presente la madre de la abogada Gloria Urrego, quien reveló a Blu Radio que por problemas familiares perdió el contacto con su hija desde hace varios años, y hace 15 días de enteró de su secuestro a través de los medios.

“Estoy contenta, doy gracias a Dios que pude saber de ella porque hacía muchos años que no sabía nada. Duré muchos años en esta angustia y hasta me enfermé por no saber de ella”, expresó Elcira Pava.

Publicidad

En Catam están presentes también vehículos oficiales del comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez, y del comandante del Ejército Nacional, el general Jaime Lasprilla, esperando el aterrizaje del avión con los tres liberados.