Estreno de 'Avengers: Endgame' trasnochó a Cali y despertó el ingenio de comerciantes

La fiebre de Avenger End Game se tomó las salas de cine de todo Cali. A las 12:00 de la madrugada de jueves se realizó la primera función y miles de caleños llenaron los teatros en su totalidad.

A esa hora, decenas personas mostraron en sus redes sociales cómo se vivía el minuto a minuto donde las largas filas fueron las protagonistas.

NOS REPORTAN 📢 Totalmente lleno Cine Colombia del CC Río Cauca para ver en pre-estreno Avengers: Endgame (función de media noche) pic.twitter.com/7av7Fz4UbR — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) April 25, 2019

“Ya no hay más boletas, por favor, no se dejen engañar, ya no hay más boletas para Avengers”, sonó en un altoparlante de un video que se hace viral en las redes sociales.



Dayana Gómez fue una de las primeras en asistir a la función en una de las salas de Cine Colombia y aseguró que, a pesar que le tocaba trabajar muy temprano este 25 de abril, valió la pena trasnocharse.

“Solo los que somos fanáticos a estas películas sabemos la emoción que nos da estar aquí. No importa la hora, lo importante es conseguir la boleta y la conseguí”, aseguró Gómez.

Otro de los primeros en ver la película fue Felipe Dorado, quien junto a su esposa y hermano compraron las boletas hacía más de un mes.

Dorado asegura que las filas eran enormes para comprar crispetas, pero lo que más le emocionó fue ver a gente con camisas, llaveros y hasta disfrazados de sus personajes favoritos.

“Llegamos a las 12:00 de la noche y había gente sentada en el suelo, caminando y esperando que abrieran las salas. El ambiente era muy chévere”, contó Dorado.

“Luego llegaron personas disfrazadas de Hulk, Capitán América, Iron Man y muchos Spider Man. Nadie quería dejar de tomarse la foto con el superhéroe criollo favorito”, agregó.

Y es que la fiebre de Avengers ya tiene sentido comercial, los empresarios han sacado llaveros, memorias usb, camisas, gorras y otros elementos de la serie que van desde los 5.000 hasya los 200.000 pesos.

Pero la fiebre por la serie va más allá. Los comerciantes caleños comenzaron a sacarle provecho al estreno de esta película y comenzaron a vender mugs personalizados, camisetas, llaveros y hasta las chaquetas.

Los precios pueden variar desde los 5.000 pesos, hasta los 200.000 pesos dependiendo el artículo.

BLU Radio visitó la página de Cine Colombia para buscar boletas en sus distintas salas en la capital del Valle y no encontró sillas habilitadas.

Al parecer, la fiebre de los Avengers durará varias semanas, además, algunos fanáticos caleños hicieron un pacto por no hacer spoiler, es decir, no contar a nadie el desenlace de esta película a quien no se la haya visto aún.

