Exconcejal de Bogotá Jorge Salamanca estaría en busca de un preacuerdo

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena, aseguró que se abstuvieron de pedir la detención del exconcejal de Bogotá Jorge Ernesto Salamanca al considerar que pese a estar inmerso en investigación del carrusel de la contratación no representa un peligro para la sociedad.

Publicidad

"Se encontró que no existían o no se cumplen los requisitos de la medida de aseguramiento contra el señor Jorge Ernesto Salamanca porque éste ya no es concejal de Bogotá, por lo que no representa un peligro para la administración pública", precisó el fiscal.

Agregó además que el exconcejal ha estado "presto a las situaciones que le ha hecho la fiscalía general dentro de la investigación que se adelanta en su contra y que ha asistido a todos los requerimientos de la justicia".

Publicidad

Igualmente el fiscal no descartó que se pueda llegar a un posible acuerdo con el ex concejal a través de su defensa.

Publicidad

"Es posible que a través de su abogado se pueda solicitar que se realicen conversaciones para un posible preacuerdo", puntualizó.