Exesposa de campeón del mundo con Argentina vende medalla que ganó el jugador en Qatar

La exesposa de Exequiel Palacios, mediocampista destacado y campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, decidió subastar algunas de las preciadas reliquias de su exmarido para enfrentar problemas económicos tras su separación.

La relación entre Palacios y Yésica Frías se volvió tensa después de su divorcio en 2023, cuando surgió una disputa económica relacionada con una deuda por un departamento en Tigre. La empresaria, sin ingresos suficientes para hacer frente a sus gastos, ha optado por vender las camisetas y la medalla de campeón del mundo de Palacios para pagar su vivienda.

Según declaraciones de Yésica Frías a 'Socios del Espectáculo', la deuda del departamento se originó debido a la incertidumbre sobre quién sería el propietario final. "El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Voy a vender todas las camisetas y la medalla de campeón del mundo para pagar el departamento. La voy a rematar para pagar mi casa. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania", dijo.

Las redes sociales ya han sido testigos de algunas ventas de camisetas de la selección Argentina realizadas por Frías, generando reacciones mixtas entre los seguidores del futbolista.

Exequiel Palacios, conocido por su talento como mediocampista, inició su carrera en River Plate, obteniendo títulos locales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Actualmente, es titular indiscutible en el Bayer Leverkusen, líder de la Bundesliga, bajo la dirección de Xabi Alonso. Su palmarés con la selección Argentina incluye el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América Brasil 2020.