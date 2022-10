Experto explica los requisitos para que un médico ejerza en cirugía plástica

“Aquí hay unas normas, tanto de regulación del ejercicio médico, como para la habilitación y la oferta del servicio de salud y hay unas condiciones que, de alguna manera, limitan el ejercicio de los médicos a aquellas actividades donde tienen competencias certificadas con base en estudios formales”, explicó.

Publicidad

Ortiz afirmó que Colombia es un país muy apetecido por los extranjeros para realizarse procedimientos estéticos.

“Colombia es muy atractivo por extranjeros para venir a realizarse, no solo cirugías estéticas, sino múltiples servicios de salud (…) El tema es que este país tiene un buen reconocimiento a nivel regional por la calidad de sus hospitales y sus especialistas, además, porque tiene unas tarifas competitivas frente a las de otros países”, aseguró.

Publicidad

Sin embargo, también dijo que en algunos sitios pueden estar ofreciendo paquetes de servicios que podrían poner al límite de riesgo de los pacientes.

Publicidad

Respecto al caso del médico que operó a la ciudadana argentina, Ortiz dijo no conocerlo y que aunque posiblemente ese hombre no pertenezca a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica “eso no inhabilita a un profesional para que ejerza en el país, para ello se necesitan tres requisitos: que haya hecho su pregrado en medicina y que esté inscrito en el registro único de talento humano de salud y que este no tenga sanciones, por último, que tenga un título válido en la especialidad que está ejerciendo”.