Exreina de belleza muere en grave accidente de tránsito; hay otros seis heridos

La comunidad de los reinados de belleza se encuentra conmocionada tras confirmarse la muerte de Shamel Alejandra Álava Zambrano, reconocida exreina de belleza.

La joven perdió la vida en un grave accidente de tránsito que también dejó a seis personas heridas, según confirmaron las autoridades locales. Los lesionados fueron trasladados a centros de salud y permanecen bajo atención médica.

Otras seis personas resultaron heridas en el accidente en el que murió Shamel Álava. Foto: Captura de redes sociales

El siniestro ocurrió en la vía que conecta a El Empalme con Balzar, en Guayaquil, Ecuador. Las imágenes del lugar reflejan la magnitud del impacto, lo que ha intensificado el dolor de los familiares, amigos y seguidores de la exreina, quienes han expresado su tristeza en redes sociales.



👑 F4LLEC3 EX REINA DE EL EMPALME‼️

Shanel Álava, perdió la vida la noche de este viernes 5 de septiembre en trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía #ElEmpalme–#Balzar, a la altura del recinto La 22. El siniestro también dejó al menos seis personas heridas, #guayas pic.twitter.com/VTTj4gppte — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) September 6, 2025

La Alcaldía de El Empalme emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la partida de Shamel Álava y envió un mensaje de solidaridad a sus allegados. La institución destacó el papel que desempeñó como soberana de belleza y su cercanía con la comunidad, valores que, aseguran, quedarán en la memoria colectiva.

El recuerdo de Shamel trasciende más allá de los certámenes. Quienes compartieron con ella resaltan su carácter amable y el compromiso que mostró en diferentes actividades sociales. Por ello, grupos ciudadanos han anunciado la realización de homenajes para rendirle tributo en los próximos días.

Mientras tanto, agentes de tránsito continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. También han señalado que se reforzarán las medidas de control en este corredor vial, escenario de otros incidentes en meses recientes.

La noticia no solo ha estremecido a El Empalme, sino que también ha reabierto el debate sobre la seguridad en las carreteras de la región. Hoy, la comunidad llora la pérdida de una de sus hijas más queridas y recuerda con nostalgia la alegría y el carisma que distinguieron a Shamel Álava.