Fans de One Direction rinden emotivo homenaje a Liam Payne tras su trágico fallecimiento

Centenares de seguidores de la banda One Direction , más conocidos como 'directioners', se concentraron este domingo en el londinense Hyde Park para rendir un último homenaje al fallecido miembro del grupo Liam Payne.

Payne, que murió este miércoles a los 31 años tras caer de un balcón de la habitación de su hotel en Buenos Aires en circunstancias todavía por aclarar, fue homenajeado con fotos, pancartas, globos, dibujos y flores junto a la estatua de Peter Pan en el emblemático parque del centro de Londres.

Los presentes, algunos de los cuales emocionados hasta las lágrimas, cantaron temas conocidos de One Direction y del propio Payne en su carrera por separado. La estatua en honor de Peter Pan, el personaje de la novela de JM Barrie, fue recubierta por los 'collages' y las fotos que colgaron los fans en memoria del joven artista.

Tributos similares tuvieron lugar paralelamente en otras ciudades del Reino Unido, como Liverpool o Wolverhampton (lugar de nacimiento del cantante), además de en otros puntos del planeta.

Un número de 'directioners' viajó hasta Buenos Aires para participar en los actos de homenaje a Payne en los alrededores del hotel Casa Sur, donde perdió la vida.

El padre del cantante, Geoff Payne, viajó a Argentina el viernes para realizar los trámites para la repatriación de su hijo y se detuvo para leer algunos de los mensajes que sus seguidores dejaron.

La repatriación del cuerpo de Payne al Reino Unido puede tardar entre diez y quince días.

Hoy se conoció que el exmiembro de One Direction Zayn Malik pospuso su gira por Estados Unidos tras la muerte de Payne.

"Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la parte de EE. UU. de la gira 'Stairway to the Sky', dijo Malik a través de un mensaje en sus redes sociales.

Las fechas de la gira estadounidense están siendo reprogramadas para enero y el artista informará de ellas en los próximos días.