Feid envió emotivo mensaje a Luis Díaz por el secuestro de su papá: "No se lo deseo a nadie"

El pasado sábado, 28 de octubre, los padres de Luis Díaz, jugador del Liverpool y la Selección Colombia, fueron secuestrados en Barrancas, La Guajira. Sin embargo, en medio de esta tragedia, han surgido mensajes de apoyo y solidaridad hacia Luis Díaz y su familia.

El mismo día del secuestro, se supo que la madre de Luis Díaz fue liberada gracias a la labor de las autoridades, pero su padre, Luis Manuel Díaz, aún se encuentra en manos de sus captores, generando preocupación por su bienestar y su pronta liberación.

La noticia del secuestro de los padres de Luis Díaz ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales. Varios famosos han expresado su apoyo al futbolista, entre ellos se encuentran figuras destacadas como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, y Maluma. Todos ellos han compartido mensajes de solidaridad y han pedido que el padre de Luis Díaz sea liberado lo antes posible.

Uno de los gestos más destacados de apoyo provino de Feid, uno de los cantantes de reguetón más conocidos en Latinoamérica. En una entrevista concedida al programa español 'La Resistencia' con el periodista David Broncano, el cantante lució una camiseta del Liverpool, en un gesto de apoyo al jugador. El periodista no dejó pasar desapercibido el detalle y le cuestionó al respecto.

"Esta camiseta me la dio Luis Díaz, es que él está pasando por un momento 'pesaíto' porque le secuestraron a la familia. Donde me esté viendo mi niño que pase pronto esta situación, eso no se lo deseo a nadie, que se recupere de lo que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía, así que por favor, que eso pase rápido", dijo Feid.

Las autoridades han tomado medidas para resolver esta situación angustiosa. Se ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de Luis Manuel Díaz y lograr su liberación.