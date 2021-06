Feliz día del patriarca: el trino cargado de ironía de Margarita Rosa de Francisco

La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores luego de que lanzará en Twitter un mensaje en medio de la celebración que se vive en Colombia por cuenta del Día del Padre.

“Feliz día del patriarca”, fueron las palabras de la actriz en Twitter este 20 de junio.

Rápidamente el comentario se hizo viral entre los internautas, quienes no dudaron en dejarle entre memes y comentarios a Margarita.

“El Patriarca es Uribe Vélez”; “Y don Gerardo de Francisco!”; “Ya estamos evolucionando, tenemos derecho a transitar a nuestra forma, feliz día de padre evolucionados”; “Margarita amo sus tweets, pero este sí me parece bastante imprudente de cierta forma, y no estoy hablando fuera de cualquier política. Hay aún padres honorables, no es mi caso y tampoco el de muchos, pero sí conozco padres que son tan perfectos como las madres...”; son solo algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el trino.