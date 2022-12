FF.MM. aseguran que no están diezmadas y que la moral no está baja

El comandante del Ejército Nacional, general Alberto Mejía, reiteró que los mecanismos de apoyo y ayuda que se están dando al interior de la institución no significan un debilitamiento. Por el contrario, dice que el Ejército se está fortaleciendo.

“El Ejército de Colombia no se debilita, el Ejército de Colombia no pierde, se fortalece y está donde le corresponde, en la cima moral que no es otra cosa que donde se paran los soldados que han conquistado la paz y donde se paran los soldados que mantienen erguida la bandera de Colombia”, manifestó.

El general dijo actualmente hay más de 240 mil soldados que están en las montañas de Colombia defendiendo a la población civil de los ataques de cualquier grupo al margen de la ley.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El gremio que asocia a las cooperativas del país pide al gobierno que lo incluya en el plan de choque que se implementó tras la liquidación de Saludcoop.

-El alcalde electo de Bogotá Enrique Peñalosa aseguró que en 18 meses comenzará construcción del Metro de Bogotá.

-La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó una norma del Código Civil que impedía que las personas condenadas fueran testigos de matrimonio.

-Fue capturado en Medellín alias “Guayando” miembros de las Farc implicado en el secuestro de Oscar Tulio Lizcano.

-6 de cada 10 trabajadores colombianos a pesar de estar agosto en su empleo, estarían dispuestos a renunciar a su actual trabajo. Un estudio privado además revela que en el país la estabilidad laboral se alcanza después de los 30 años.

-El Ministerio de Hacienda expidió un decreto para reglamentar el uso de la factura electrónica.

-Santa Fe se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Este jueves se define su rival.