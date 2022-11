Fidelidad más allá de la muerte: perrito acompañó a su amo incluso en el cementerio

Un final feliz tuvo la historia viral de un perrito que acompañó hasta después de la muerte a quien sería su pequeño amo.

El caso se dio en el cementerio de Boulogne, en Argentina, donde un internauta lo descubrió en medio de mausoleos y lápidas.

Con los ojos entrecerrados, velando la sepultura de quien fuera su mejor amigo, permanecía el fiel perrito como esperando a que su amo volviera del más allá.

“Esta siempre ahí, sea la hora que sea y quienes trabajan ahí me dicen que no quiere irse. No quiere que lo agarren por miedo a que lo alejen de ese lugar", contó Julian Frattini Occhi, visitante asiduo del camposanto.

“Ayudemos a este ángel a recuperar su alegría y un hogar. Está muy triste”, pidió Frattini a través de redes sociales.

“No sé cómo se llama y mi intención no es otra que hacer que este leal y viejito ángel tenga un pasar más agradable hasta el día en que le toque reunirse con su extrañado amigo”, añadió el mensaje.

En solo horas la imagen corrió como pólvora en redes sociales y motivó a que la Red Mascotera de ese país, vía Facebook, hiciera un llamado para que el perrito fuera adoptado.

El perrito fue apodado ‘Peque’, nombre con el cual quedó finalmente.

Aunque tìmido, la mascota lentamente fue tomándole cariño a quien lo descubrió. Prueba de ello fue un video en Facebook.

La historia del fiel amigo empezó a ser aclarada por las revelaciones de una prima del fallecido. Su testimonio acabó de moverle el corazón a los internautas. La joven pedía dejarlo en el lugar.

“El fallecido es mi primo, se llamaba Ezequiel, tenía 15 años y era Down. Él amaba los perros, a todos los perros, es más, si se dan cuenta arriba de la tumba hay un perro que se los pusimos la familia”, escribió Alejandra Santillán.

Sin embargo, según la prima del joven fallecido, el perrito que velaba el sepulcro no le pertenecía a la familia.

Gracias a la movilización en redes sociales, el leal perrito obtuvo un hogar. El conmovedor momento fue compartido en Facebook.

“Es un santo”, dijo Frattini sobre el perrito.