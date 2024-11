Fortuna de Donald Trump: cómo se hizo millonario y cuáles son sus propiedades y negocios

El origen de lariqueza de Donald Trump se remonta a la herencia que recibió de su padre, Fred Trump, calculada en aproximadamente 384 millones de euros, de acuerdo con The New York Times. Desde joven, Trump accedió a estos fondos, lo que le permitió ingresar al mundo de los negocios y construir una base sólida que eventualmente le abriría las puertas a una vasta red de inversiones inmobiliarias y proyectos en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos.

Un imperio fundado en la herencia familiar y el sector inmobiliario

Su icónica Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York es uno de sus activos más emblemáticos y su residencia familiar principal. A esta se suma Mar-a-Lago, su lujosa mansión en Florida y Hito Histórico Nacional, así como el exclusivo campo de golf Trump National Doral en Miami. Estos y otros activos reflejan un estilo de vida ostentoso que ha definido su imagen pública y su perfil financiero.

Discrepancias en las estimaciones de su fortuna y la diversificación de ingresos

Aunque Forbes estima su fortuna en 3.400 millones de euros, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg lo sitúa en alrededor de 7.200 millones, una diferencia que varios analistas atribuyen a la opacidad en algunas de sus transacciones y al estilo de vida de Trump. Esta dinámica ha suscitado debates sobre el verdadero valor de su imperio, que se extiende más allá de los bienes raíces e incluye una serie de inversiones y activos de diversa índole.

Entre sus ingresos adicionales, Trump ha recibido obsequios valorados en más de 42.000 euros durante su presidencia, algunos provenientes de dignatarios extranjeros. Esto generó controversia debido a su presunta falta de declaración, lo que planteó interrogantes sobre posibles conflictos de intereses. También se estima que posee criptomonedas por valor de unos 2,8 millones de euros, lo que suma un componente moderno a su portafolio financiero.

Donald Trump en McDonald's Foto: @realDonaldTrump

Controversias y desafíos legales que rodean su fortuna

El imperio de Trump ha estado bajo escrutinio legal en los últimos años. The New York Times reveló que sus empresas habrían recibido 7,2 millones de euros de gobiernos extranjeros durante su mandato, lo cual podría contravenir las cláusulas constitucionales de Estados Unidos. A pesar de estos desafíos, sus ingresos continúan sólidos, impulsados por negocios como la venta de su libro Our Journey Together , que ha tenido un impacto positivo en sus finanzas.

Un futuro incierto pero potencialmente lucrativo

Si Donald Trump resulta vencedor en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, su fortuna podría incrementarse con el salario presidencial anual de alrededor de 370.000 euros. De esta forma, Trump no solo retendría su influencia en la política estadounidense, sino que también fortalecería su relevancia económica, respaldada por un patrimonio que sigue despertando una fascinación pública sin precedentes.