Fue al médico por cólicos y descubrió que tenía ocho meses de embarazo: “Ya quería nacer”

Todo comenzó una madrugada de noviembre de 2022, cuando Yesenia, una joven mexicana, fue llevada de urgencia a un centro médico víctima de unos dolores abdominales insoportables que atribuyó, inicialmente, a un desajuste de su ciclo menstrual, el cual era irregular.

"Los cólicos eran tan fuertes que no me dejaban dormir", relató la joven en una serie de videos virales en TikTok donde detalló su experiencia. Ante la persistencia del dolor, sus padres insistieron en que buscara atención médica inmediata, sin imaginar que el diagnóstico sería completamente distinto a lo que cualquiera hubiera podido prever.

Al llegar al hospital, el equipo médico inició los exámenes de rigor. Sin embargo, las primeras evaluaciones no arrojaron una causa clara para su malestar. Fue la solicitud de una ecografía, para descartar una posible inflamación interna, la que develó el misterio.

Yesenia recuerda cuando aproximadamente ocho profesionales de la salud observaban la pantalla del ultrasonido. Una doctora se acercó para darle la noticia que cambiaría su vida para siempre.

"‘Tú estás embarazada y tu bebé ya quiere nacer’", fueron las palabras de la médica, según el emotivo relato de Yesenia. "No tenía vientre, mi vientre no estaba grande ni nada... Yo me asusté, aventé la mano de la doctora y le dije: '¿Qué pasa? ¿Qué tengo?'".

Un diagnóstico inesperado: embarazo Críptico

Los intensos dolores no eran cólicos, sino contracciones. Yesenia cursaba un embarazo de ocho meses y estaba a punto de dar a luz. El caso, como le explicaron luego los especialistas, se denomina embarazo críptico o negado (también conocido como embarazo silencioso).

Se trata de una condición ginecológica poco frecuente en la que la gestación avanza sin presentar los síntomas típicos, como un crecimiento significativo del vientre, náuseas matutinas o ausencia de menstruación (amenorrea). Esto puede hacer que la mujer, e incluso los médicos en controles rutinarios, no detecten el embarazo hasta etapas muy avanzadas o, como en este caso, hasta el momento del trabajo de parto.

Mientras era trasladada a otro centro médico, Yesenia recibió el apoyo incondicional de su familia. "Vi a mis tíos, primos y sobrinos. Nadie fue a trabajar ese día y todos se quedaron conmigo", recordó.

Ya en la nueva clínica, y ante la inminencia del nacimiento, su vientre comenzó a hacerse visible producto de las contracciones. Ese mismo día, Yesenia Figueroa dio a luz a un saludable bebé.