¿Fue por marketing? Ciro Quiñonez revela el motivo detrás de la pelea con Giovanny Ayala

Los cantantes Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala protagonizaron una intensa pelea en un centro comercial de Bogotá, la cual fue capturada en video y rápidamente se volvió viral. Las imágenes muestran a Quiñonez golpeando a Ayala en la cara, desencadenando una serie de acciones descontroladas entre sus respectivos equipos.

Los videos, que rápidamente se difundieron, revelan cómo la confrontación se intensifica, con los acompañantes de ambos artistas uniendo fuerzas en el tumulto. En el clip se observa a los hombres intentando separar a los protagonistas mientras otros graban el momento y tratan de calmar la situación.

¿Por qué empezó la pelea?

En el programa La Red de Caracol Televisión , Ciro Quiñonez compartió audios amenazantes enviados por Ayala, en los cuales se pueden escuchar insultos y amenazas. "Empezó a mandar gente a mis shows a insultarme y agredirme. Iba a cantar en Villavicencio, y mi manager me advirtió que no me bajara de la camioneta porque había escoltas de Giovanny Ayala allí para pegarme", explicó Quiñonez, quien sostiene que esta situación contribuyó al agravamiento del conflicto.

El día de la pelea, Quiñonez estaba en el centro comercial para la inauguración de uno de sus negocios. Según relata, se cruzó con Ayala y su escolta, y tras una breve grabación, decidió confrontarlo. "Le dije que me estaba buscando y que aquí estaba. Mi reacción fue inmediata, aunque mi golpe iba dirigido al escolta; mi problema no era con Giovanny", afirmó el artista.

Además, Quiñonez confirmó que ha demandado a Ayala por lesiones personales y que ambos se encuentran bajo medidas cautelares tras el incidente. Durante la emisión de La Red, se presentaron audios en los que Ayala, aparentemente en estado de ebriedad, profiere insultos hacia Quiñonez: "Pregúntele a mi ex qué mal polvo, que desleal, que es un hijuepu***, malpar****, mal amigo, mala gente, oportunista, nunca le va a ir bien. Guarde este audio para que lo guarde en su corazón, hijo de perra".