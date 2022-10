"Fue una relación tormentosa”: mamá de Daniela Cortés sobre denuncia contra Villa

Gloria Patricia Meneses, mamá de Daniela Cortés, habló sobre la situación que pasa actualmente su hija después de haber denunciado a Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors y la Selección Colombia, por maltrato de género y agresión física y psicológica, en redes y ante la justicia argentina.

En video obtenido por el Diario Olé de Argentina, Meneses explicó lo que sabía de la relación entre Cortés y Villa, afirmando que ya se había terminado, pero que fue el mismo jugador quien “buscó de nuevo” a su pareja.

"En febrero ellos terminaron. Se los juro. Mi hija había terminado con Villa, no quería seguir con él, había traído sus pocas ropas que tenía allá. Se vino y no quería nada con él (...) A mediados de marzo apareció otra vez él, rogando, suplicando que había cambiado, que era diferente todo, que quería a su mujer, que quería a su señora con él", contó.

Sobre lo sucedido el 27 de abril, la madre de la colombiana contó lo que supo de la situación, explicó que les tocó pasar juntos la cuarentena, pero que en momentos estuvieron contentos e, incluso, celebraron el cumpleaños de Cortés el 21 de marzo, donde los amigos de Villa estaban presentes.

“Villa llamó a mi esposo, le contó lo que estaba pasando. Lo llamé a él, no me contestó, luego me devolvió la llamada y era una locura, los gritos.’Doña Patricia, no quiero vivir con Daniela’. Y ella le decía que me contara la verdad de lo que estaba sucediendo, el maltrato, cómo la estaba humillando, ultrajando, amenazando. 'Ella va a dañar mi carrera', repetía él", relató.

Según Meneses, el detonante de todo se vivió cuando Villa le dijo a Cortés que se venía para Colombia sin ella, “haciéndola sentir mal” por no haberle comprado el pasaje y humillandola, diciéndole que “no valía ese dinero”.

Villa no podrá salir de Argentina mientras está en el proceso judicial, donde está a la espera de cómo avance la investigación. La justicia argentina ya cuenta con las pruebas de Daniela Cortés y el jugador de Boca ya presentó también las suyas.