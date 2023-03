Fui víctima de diferentes formas de violencia y sexualización: estudiante U. Nacional de Medellín

El pasado martes dos estudiantes de la Universidad Nacional sede Medellín denunciaron casos de violencia de género por parte del docente y geólogo Oswaldo Ordóñez Carmona, de la facultad de Minas.

El tema en esa sede universitaria parecería ser sistemático, así lo demuestra el caso de Juliana Arbeláez Gaviria, una egresada de la facultad de Minas del programa de ingeniería de Petróleos. Durante dos años vivió violencias basadas en género por parte de otro docente. Se trata de Farid Bernardo Cortés.

La queja de la joven fue interpuesta hace cinco años y solo ha recibido dilaciones y revictimización de la universidad.

"Por dos años uno de los profesores de la facultad estuvo ejerciendo diferentes formas de violencia hacia mi, incluyendo sexualización implícita y explicita en reuniones con estudiantes y personas de la industria. También fui víctima de comentarios inapropiados en pasillos", relató Juliana, quien describió varios de los comentarios que recibió.

"Recuerdo que llegué con una blusa de rayas horizontales y al verme me preguntó si me veía mejor en rayas o en bola. Yo siempre tuve una cara de malestar y al final me dijo que yo me veía mejor en bola", relató.

Más comentarios

"Otro comentario fue cuando asistí a otra reunión con una gargantilla y él, muy insistentemente, me preguntó quien usaba ese tipo de accesorios en el siglo 19. Le dije que ese no era el tema de la reunión, pero cuando llegó otra compañera con una gargantilla similar dijo que la respuesta era que eso lo usaban las prostitutas de la época", contó.

Juliana indicó que, por este tipo de hechos y a raíz de amenazas por parte del docente, tuvo que enfocarse en otras áreas de trabajo a la que se encontraba adelantando.

"Recibí amenazas en persona del profesor. Me dijo que yo no iba a tener futuro como ingeniera de petróleos y que se iba a encargar de cerrarme las puertas, por eso yo me especialicé en temas como cambio climático y sigo trabajando con el tema de energías. Ahora tengo un enfoque más ambiental y esto es debido a lo que sufrí en la universidad", indicó Juliana en Mañanas blu cuando Colombia está al aire.

