Gases industriales y medicinales: adquirirlos en la calle o Internet podría terminar en tragedia

Los gases industriales y medicinales hacen parte del día a día y son utilizados especialmente en el sector salud. También en industrias como la alimenticia, automotriz, metalmecánica, construcción, entre otras. Es por esto por lo que el suministro de estos gases debe ser realizado por empresas productoras y comercializadoras legalmente constituidas, que cuenten con buenas prácticas en el mercado y garanticen la calidad, seguridad y brinden respaldo técnico.

Sin embargo, en los últimos años creció un comercio ilícito de cilindros, equipos para el suministro de los gases, e incluso de los mismos gases, lo cual pone en riesgo la vida de pacientes, usuarios, y en general, de toda la comunidad, considerando el grave impacto que tiene un accidente con un envase a presión, como lo es un cilindro de gas.

Debido a esta situación, la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI realizó un estudio para identificar las prácticas que utilizan los delincuentes para robarse este peligroso elemento.

Dicho lo anterior, se identificaron dos principales métodos a través de los cuales se realiza el robo de estos gases, además de los canales utilizados para llevar a cabo la posterior venta al público.

Hurto de gases industriales y medicinales en estado líquido

Cuando su destino es una planta envasadora o un gran consumidor, los gases se movilizan en estado líquido en carrotanques o cisternas. El hurto de estos gases se realiza por medio de un proceso denominado ‘ordeño’, en el que se extrae el oxígeno u otros gases como el argón, directamente del carrotanque que sale de la planta de producción.

Los delincuentes utilizan mangueras y traspasan el gas a vehículos acondicionados con tanques hechizos. Posteriormente, el producto es llevado a sitios de envasado artesanal, muchos de estos son clandestinos y no cuentan con las condiciones técnicas para llevar a cabo esta tarea de alto riesgo. El envasado se realiza en cilindros provenientes del mercado informal, que generalmente han sido sustraídos de sus empresas de gases propietarias, a los que se les borra la información para dificultar su trazabilidad. Al no tener dueño, estos cilindros no reciben mantenimiento, lo que incrementa los riesgos de incidentes como fugas o explosiones.

“Este es un caso realmente complejo, además de peligroso. El gas que es transportado en estado líquido en carrotanques se caracteriza por sus bajas temperaturas y altas presiones, por lo que es catalogado como una mercancía peligrosa. Esto hace suponer que quienes realizan este robo tienen un cierto nivel de experiencia y de equipos especializados para poder desarrollar el crimen con éxito, además de que conocen los riesgos a los que se someten ellos mismos y a los que exponen a la comunidad circundante”, dijo Ingrid Marcela Reyes Rey, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI.

Robo de cilindros

El estudio también evidenció otra forma en la que operan estas redes criminales. Se trata del robo de cilindros que contienen gases como oxígeno, helio y argón, además de concentradores de oxígeno -dispositivos médicos que producen este gas a pequeña escala para pacientes respiratorios que reciben atención en casa-.

Estos productos son hurtados directamente de las empresas, en la calle por la delincuencia común o a través de la suplantación del personal, llegando con engaños a las industrias o a las casas de los usuarios a recoger los cilindros y concentradores. También se presenta cuando los pacientes no hacen la devolución de los equipos y posteriormente, los revenden, entregan a casas de empeño o desechan de manera indebida. Es así como los cilindros que ingresan al mercado informal pasan a convertirse, prácticamente, en bombas de tiempo por ausencia de mantenimiento.

¿Cómo es la comercialización?

Estas redes delincuenciales venden los artículos hurtados principalmente a través de empresas informales, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

Sobre estas plataformas, el estudio determinó que en Internet se pueden encontrar concentradores de oxígeno y cilindros pequeños de oxígeno, helio, entre otros gases, importados directamente desde países como China, o remanufacturados de manera “hechiza” en Colombia.

Estos artículos se venden a precios más económicos, pero no cuentan con los estándares de calidad y seguridad exigidos por su reglamento técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que los convierte en un peligro para los consumidores.

“El comercio ilícito es un tema que preocupa a las empresas productoras y comercializadoras de gases industriales y medicinales, ya que las denuncias que se interponen ante las autoridades tienen poca efectividad y muchas veces son vistas como de baja cuantía o de menor importancia, sin considerar que un accidente derivado de actividades informales o ilegales con estos elementos, puede causar daños materiales o ambientales de gran impacto y pone en riesgo la vida de quienes llevan a cabo la maniobra y demás personas a su alrededor”, sostuvo Reyes.

Estas son las recomendaciones para adquirir estos cilindros de manera segura:



Cómprelos a un proveedor de gases de confianza , legalmente constituido como empresa y exija factura. Esto le garantizará un producto seguro y con respaldo técnico de calidad.

, legalmente constituido como empresa y exija factura. Esto le garantizará un producto seguro y con respaldo técnico de calidad. Lo barato muchas veces sale caro , pues cuando los cilindros están a un precio muy bajo, finalmente pueden terminar poniendo en riesgo su vida y de las personas a su alrededor.

, pues cuando los cilindros están a un precio muy bajo, finalmente pueden terminar poniendo en riesgo su vida y de las personas a su alrededor. Exija que la válvula del cilindro esté sellada con un plástico termoencogible . Verifique que el nombre del proveedor esté tanto en el plástico como en el cilindro, al igual que en la factura o documento que le sea entregado.

. Verifique que el nombre del proveedor esté tanto en el plástico como en el cilindro, al igual que en la factura o documento que le sea entregado. Revise que la información del cilindro sea clara y no presente rastros de haber sido limada o tachada. Nunca reciba cilindros en mal estado o con contenido sin identificar.

Nunca reciba cilindros en mal estado o con contenido sin identificar. En caso de adquirir helio en cilindros o globos inflados con este gas, exija que se le muestre el certificado de este. Evite ser víctima del llamado “hidrógeno artesanal”, el cual estalla en llama en contacto con calor, generando quemaduras.

Evite ser víctima del llamado “hidrógeno artesanal”, el cual estalla en llama en contacto con calor, generando quemaduras. Tan pronto haya finalizado su prescripción médica de oxígeno, comuníquese con el proveedor que lo suministró para retornar el cilindro o concentrador. Recuerde que estos equipos se entregan al paciente temporalmente mientras recibe el tratamiento y deben ser devueltos para limpieza, mantenimiento y así poder servir a más personas que los necesiten.

