‘El Tino’ Asprilla confiesa cuál ha sido la peor tusa de su vida

Faustino ‘El Tino’ Asprilla es el nuevo protagonista del video de música popular y de despecho de Joaquín Guiller y por eso en Mañanas BLU 10 AM confesó cuál ha sido la peor tusa de su vida.



“A mí me dio muy duro cuando me separé y dejar a mi hijo, eso fue justo en mi mejor época como futbolista y la tusa fue muy grande”, dijo.



El exdelantero de la selección Colombia lamentó que la fama le hubiera llegado desde tan joven.



“A los 22 años ya triunfaba en el Parma y después vino la muerte de mi madre y al año la separación de Catalina y de mi hijo, estas cosas han sido lo más difícil de mi vida, las peores tusas que he vivido”, añadió.



Asprilla recomendó que lo mejor para pasar una tusa es esperar y crecer como persona, ya que el “tiempo es el único capaz de sanar las heridas y los desconsuelos de la vida”.



*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.



