Fue cobarde el día en que me disparó y cobarde al no reconocerlo: Viera

El arquero uruguayo Alexis el ‘Pulpo’ Viera se reencontró con Anderson Lozano, el hombre que le disparó en el año 2015 en medio de un atraco y que truncó su carrera en el fútbol desde entonces.



En entrevista con BLU Radio, Viera habló sobre el cambio que tuvo su vida luego del atraco que lo dejó en silla de ruedas por un tiempo.



“Mi profesión era ser futbolista, mi empresa quebró porque mi empresa dependía de mi cuerpo y era lo que él producía y un día me despierto y ya no muevo mis piernas. Ahí pude aprender nuevas cosas, valorar nuevas cosas, perdí mucho, pero a la vez gané mucho”, narró Viera.



Por ejemplo, consideró que ganó mucho en el ámbito espiritual, en el ámbito de familia, en valorar las cosas pequeñas de la vida, entre otros.



Sobre su encuentro con el agresor, confesó que fue un momento muy emocionante y, al principio, incómodo.



“Él llegó con la cabeza agachada, como enojado, serio. Fue cobarde el día en que me disparó y fue cobrarde al no reconocer lo que hizo”, añadió.



Finalmente, narró que le dijo a su agresor, Anderson Lozano, que debía aceptar el hecho.



“Cuando una persona, el afectado, le está abriendo la puerta y le está estirando la mano, le estoy ofreciendo un puesto en mi equipo para que cuando salga trabaje conmigo, y le dije que no estaba para juzgarlo, señalarlo, sino para hablar con él”, finalizó.



¿Cómo sucedieron los hechos?



Viera fue herido con arma de fuego por este hombre el 5 de agosto de 2015 en la entrada de su vivienda en el barrio El Caney, sur de Cali.



Viera y su esposa estaban llegando a su casa cuando fueron abordados por dos sujetos motorizados que pretendían robarle una cantidad de dinero que había sacado la pareja de un establecimiento bancario.



Tras forcejar con los delincuentes, Viera resultó gravemente herido con arma de fuego, lesiones que finalmente lo alejaron definitivamente del fútbol.



El 18 de septiembre 2015 fue capturado el joven que le disparo.