“Hay que entender a los jóvenes”: escritora del libro ‘Cada generación tiene lo suyo’

Cada generación es diferente, esto debido a los cambios que se presentan en cada década, puesto que cada vez se va evolucionando más. Aunque esto de alguna manera u otra ha afectado a las nuevas generaciones.

Para hablar sobre los cambios que se han presenciado en las diferentes etapas de la vida, en Generaciones Blu estuvo Ana Sarmiento, escritora del libro ‘Cada generación tiene lo suyo’.

“La gente joven le tiene miedo a trabajar en una empresa formal. Por eso buscan viajar o buscar empleo en otros startups. Nosotros somos de una generación en la que estamos acostumbrados a ir a la oficina (…) Eso genera choques entre los sectores, pues muchos no entienden a esas nuevas generaciones”, comentó Castillo sobre las diferencias entre los jóvenes y los adultos.

Además, Ana Sarmiento aseguró que cada generación cuenta con pros y contras, pues para muchos, los adultos antes pensaban más en tener sus propias propiedades y por eso se esforzaban mucho. Ahora, los jóvenes quieren tener muchos más lujos.

“Lo que yo he observado es que la gente joven no se preocupa por su pensión. Eso es triste, pues cuando sean viejos no van a tener nada, mucho de ellos ni siquiera quieren aportar en la casa y eso es bastante preocupante (…) Nuestra generación valora mucho la flexibilidad con la que contamos actualmente, sin descuidar muchas de las cosas por las que nos hemos esforzado”, añadió la escritora sobre los miedos que ve actualmente en los jóvenes.

La escritora dio algunas recomendaciones e hizo énfasis en que las empresas tienen que adatarse a los diferentes cambios que tienen los jóvenes, pues muchos de ellos vienen con ideas creativas.

“Muchos de los jóvenes también le temen a no tener un propósito en la vida (…) Por otro lado, ellos quieren que sus ideas sean escuchadas”, enfatizó Sarmiento.

