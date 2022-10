¿Indirecta para Lina Tejeiro? Andy Rivera habría recordado a su expareja en pleno concierto

El reconocido cantante de música urbana Andy Rivera, expareja de la actriz Lina Tejeiro, es motivo de tendencia en redes y en medios de todo el país, pues en pleno concierto entregó unas palabras que dejó atónito y sorprendido a más de uno.

Rivera, quien se encontraba cantando en Acacías, Meta, habló acerca de la paz y tranquilidad que muchos internautas interpretaron como una indirecta a Tejeiro, que se encuentra en una relación con el también artista Juan Duque.

Publicidad

Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo, la paz es lo más bonito y preciado que podemos tener sostuvo el cantante

Pero antes de que el pereirano empezara a cantar 'Te perdí', un sencillo que, desde antes de salir, cientos de fanáticos asociaban a la actriz de 'Padres e hijos', continuó expresándose ante todo el público que lo acompañaba en el show.

"De hecho, esos acordes me hacen pensar de alguien que es de por aquí, del Meta. Ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder, ¿sí o no? Esa materia hizo falta y por eso de adultos como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor, eso me hizo pensar en esta canción", agregó.

Publicidad

Como era de esperarse, las reacciones de miles de usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. En una de las publicaciones que se viralizó, de la cuenta de Instagram ‘Rastrando Famosos’, cientos mostraron su posición respecto a las declaraciones.

“Tenía que verla con otro feliz para que le diera la tusa de perderla”, “Ay ya, debería dejarla en paz, se nota que lo hace por marketing”, Típico, dice que te extraña cuando te ve feliz sin él”, “Yo apuesto que ellos vuelven”, son algunos de ellos.

Publicidad

Cabe recordar que Tejeiro es oriunda de Villavicencio, capital del departamento del Meta, por lo que, probablemente, Rivera estuviera haciendo referencia a ella.

Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal