Joven colombiana que ganó beca del MIT revela cómo la obtuvo

Carolina Ortega, una joven estudiante de 17 años que logró obtener una beca para ingresar a Massachusetts Institute of Technology (MIT), la mejor universidad del mundo, habló en En BLU Jeans sobre el proceso que cumplió para ser aceptada en la prestigiosa institución.



“Comencé a participar en unas olimpiadas de matemáticas cuando estaba en séptimo y ahí me entere del MIT, me llamo mucho la atención porque es un centro basado en la ciencia y tecnología y tiene muchas oportunidades de investigación”, razón por la que decidió aplicar a la beca, contó la joven.



Carolina resaltó que el MIT intenta que todo el mundo pueda recibir una ayuda, por lo que es común que miles de jóvenes se presentes con el fin de aplicar a becas; “a ellos les interesa más el estudiante y no el dinero”, indicó.



Además, dejó un mensaje para todos esos jóvenes que tienen sueños “no todo es fácil, se requiere de esfuerzo y trabajo duro, pero siempre se puede".