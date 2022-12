La primera foto de Paula Andrea Betancur después de dar a luz a Fátima

El esposo de la exreina Paula Andrea Betancur, Luis Miguel Zabaleta, se ha mostrado dichoso con el nacimiento de su hija Fátima, quien vino a este mundo el pasado 2 de julio.

En su última publicación se ve a la pareja sonriente y posando con la pequeña en brazos en su habitación.

Publicidad

“Un hombre de fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Los sueños se cumplen cuando se los entregas a Dios, en ti somos más que vencedores”, escribió Zabaleta en el pie de foto.

Esta semana, el dermatólogo, quien está casado con Paula Andrea desde febrero de 2018, también dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Le puede interesar: Con estas sexys fotos en topless, Paula Andrea Betancur muestra su embarazo

“Ya está con nosotros nuestra hermosa y amada hija Fátima, nuestro más bello, preciado y anhelado regalo del cielo, que viene a este mundo a llenarnos de amor puro (…) En estos días he sentido una felicidad diferente que nunca había experimentado, he sentido la vida llena de esperanzas e infinitas ilusiones que me hacen seguir soñando despierto y ahora con el motivo más importante que me hará seguir enfrentando cada amanecer”, dice una parte de la dedicatoria.

Publicidad

Paula Andrea Betancur dio a luz a Fátima a los 47 años. Sus otros tres hijos, producto de su anterior matrimonio, son Simón, Salomé y Mateo.

Publicidad