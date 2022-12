La vida que estoy viviendo ahora me la soñé de niño: Franklin Ramos

“La mujer es la cuota de belleza en la vida, yo siempre lo he dicho y lo diré porque nací en una familia matriarcal en un pueblo en el que agradezco haber nacido, ahí fue en donde empecé a tener click con la belleza, con las mujeres, con la filigrana, con los atardeceres de Monpox”,



De esta forma, Ramos relató cómo vivió su infancia y la importancia que esta tuvo para su vida profesional.



“Hoy en día digo que soy un tonto en pensar lo que pensaba cuando era niño, hoy en día si me preguntan en dónde quisiera vivir mi infancia, no lo dudaría ni un segundo, yo diría Monpox porque es lo que me hacer ser hoy en día, una persona llena de seguridad”, resaltó.



Asimismo, el presentador del reallity ‘Next Top Models’ exaltó su respeto por la mujer y de donde se produjo este.



“Al nacer en una familia matriarcal tuve tres mamás, mi abuela María del Cristo Toscano Peinado, mi mamá María Regina Toscano y mi tía María Eliza. Allí fue en donde empecé a valorar a las mujeres porque ellas me mostraron el respeto que se le debe tener a la mujer”, añadió.



En medio de su narración, el estilista se refirió a lo que vive como profesional en la actualidad.



“Lo que estoy viviendo ahora, lo soñé de niño. Yo jugaba a ser lo que soy, soñaba con estar en una alfombra roja en cualquier lugar del mundo, y es lo que hoy estoy haciendo, ¿a qué se debe? no sé, pero trabajé este sueño con disciplina y constancia”, mencionó.



Por otro lado, Ramos destacó su personalidad y cómo esta le ayudó a llegar a ser una persona exitosa en la vida.



“Cuando se está seguro de lo que es, cuando se tiene personalidad y actitud positiva hacia la vida, no hay nada que nos afecte. En mi pueblo nunca hubo un dedo que me juzgara, nunca viví una mala vibra ni un mal comentario, pero creo que era por el cariño con el que yo trataba a la gente. Todas las limitaciones las tiene uno en la mente”, dijo.



Escuche la entrevista completa con Franklin Ramos en el audio adjunto.