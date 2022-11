Muere el director de ‘El silencio de los inocentes’, Jonathan Demme

El director estadounidense Jonathan Demme, premiado con el Óscar por su filme "El silencio de los inocentes", falleció el miércoles en Nueva York, indicó una portavoz en un comunicado.



El realizador de 73 años padecía un cáncer de esófago, precisó el texto.



Su dilatada carrera se extiende por más de cuatro décadas con incursiones en diferentes géneros, desde un episodio de la mítica serie "Columbo" a un documental sobre el cantante Justin Timberlake --su último trabajo--, pasando por un filme-concierto de los Talking Heads que se convirtió en un clásico, "Stop Making Sense".



Pero Demme se hizo conocido especialmente por "El silencio de los inocentes" ("El silencio de los corderos" en España), protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster y por la que ganó una estatuilla de la Academia en 1992 como mejor director.



Su siguiente cinta, "Filadelfia" (1993), también fue aclamada y recibió el Óscar a mejor actor para Tom Hanks, su protagonista, que encarna a un abogado que lucha por hacer justicia después de contraer el VIH.



"Puedo confirmar que Jonathan falleció temprano esta mañana en su apartamento en Manhattan, rodeado de su esposa, Joanne Howard, y tres hijos", dijo su portavoz en un breve comunicado.



"Murió de complicaciones por cáncer de esófago y dejó a sus hijos Ramona, de 29 años, y su esposo James Molloy; Brooklyn, de 26 años; y Jos, de 21 años".



Demme será enterrado en un funeral familiar privado.



La noticia de la muerte de Demme, oriundo de Long Island, Nueva York, generó inmediatamente una catarata de reacciones en las redes sociales y los medios de comunicación entre sus admiradores, amigos y excolegas.



"Tengo el corazón destrozado porque perdí a un amigo, un mentor, un tipo tan singular y dinámico que se necesitaría un huracán para detenerlo", declaró Jodie Foster, quien también fue galardonada con el Óscar a la mejor actriz por su papel en "El silencio de los inocentes".



"Profundamente entristecida por el fallecimiento del hombre más brillante -director, padre, amigo, activista", escribió por su parte la actriz británica Thandie Newton en Twitter.



"Conocí a un montón de gente durante el rodaje de 'Moonlight' (Óscar a la mejor película), pero mi camarada Demme era el más gentil, el más generoso", tuiteó también el director Barry Jenkins.



"Un hombre formidable. Tristeza", escribió, por su parte, Thierry Frémaux, delegado general del festival de Cannes, también en la red social.



La familia pidió que, "en lugar de flores", se hagan donaciones a una organización que trabaja en favor de los inmigrantes, la ONG Americans For Immigrant Justice, con sede en Florida.



"Jonathan Demme era un gran artista, involucrado en acciones humanitarias, un activista y un colega cálido y alentador", reaccionó el director estadounidense Ron Howard en Twitter, evocando el compromiso del cineasta.



En 2014, Jonathan Demme, que también era productor y guionista, recibió de la asociación Americans For Immigrant Justice un premio, el Holly Skolnick Human Rights Award, "por su dedicación en la causa de los refugiados haitianos" y de los inmigrantes en general, de acuerdo con la propia organización.



Este hombre apasionado por la música y de vida discreta dirigió un documental sobre el periodista haitiano Jean Dominique ("The Agronomsit"), fundador de la emisora de radio independiente Radio Haití Inter, asesinado en 2000 por razones políticas.



En su momento, también manifestó públicamente su posición contra la actuación de Estados Unidos en Irak en 2003.



Demme debutó en el cine en la década de 1970 avalado por el productor Roger Corman, quien también contribuyó al lanzamiento de Francis Ford Coppola, Ron Howard, Martin Scorsese y James Cameron.



Sobre sus influencias cinematográficas, Jonathan Demme contó a la AFP en una entrevista en 2003, haber sido brevemente jefe de prensa a los 24 años del director francés François Truffaut en ocasión de la premier en Estados Unidos de "La novia vestía de negro" (1968).



"Yo aún no sabía que quería ser cineasta", dijo. "'Disparen sobre el pianista' tuvo un profundo impacto en mí. Esta película cambió mi forma de ver el cine".