Presentadora de CNN revela en vivo que tiene cáncer de mama: "Nunca había estado enferma en mi vida"

La transmisión del noticiero de CNN terminó con un hecho que sorprendió a los televidentes y seguidores de la presentadora Sara Sidner, pues contó en plena transmisión en vivo que fue diagnosticada con cáncer de mama y se encuentra en tratamiento.

Antes de compartir con los televidentes su enfermedad, les pidió a cada una de las personas que la estaban viendo que hicieran una lista de ocho mujeres de su entorno a las que quisieran, ya sea familiares o amigas, incluso comentó que las podían contar con los dedos de las manos.

Luego informó que, según las estadísticas, una de esas ocho mujeres tendrá cáncer de mama, y, en este caso, ella hace parte de esta estadística.

"Yo soy esa una (1) de cada ocho (8) en mi grupo de amigas. No he estado enferma ni un solo día de mi vida, no fumo, tomo de vez en cuando. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia y sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en fase tres", relató la presentadora de CNN.

Sara Sidner continuó contando detalles de su enfermad al revelar que se encuentra en su segundo mes de quimioterapia y se someterá a radiaciones, así como a una doble mastectomía.

La voz se le entrecortó cuando contó que la fase tres ya no es "una sentencia de muerte para las mujeres", sin embargo, en medio de las investigaciones que realizó para conocer un poco más de su enfermad, se dio cuenta de una estadística abrumadora: las mujeres negras tienen el 41 % más de probabilidades de morir de cáncer de mama en comparación con las personas blancas o de tez morena.

"Así que, a todas mis hermanas negras, blancas y morenas, por favor, por el amor a Dios, háganse mamografías todos los años, traten de detectarlo antes que yo", reflexionó la periodista.

Pese a la difícil situación que está viviendo, la presentadora agradeció que sea ella la que tiene cáncer de mamá, pues ahora es más feliz de vivir cada día, compartir con sus compañeros de trabajo y no se molesta por cosas minuciosas como ocurría antes.

Soy más feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Ahora, cada día que respiro, puedo celebrar que sigo aquí con ustedes concluyó la periodista de cnn.

