Geraldine Fernández admite que mintió: “Trabajé en un par de escenas de El niño y la garza, exageré”

En diálogo con Mañanas Blu, con el periodista Néstor Morales, la diseñadora gráfica barranquillera Geraldine Fernández admitió públicamente que mintió sobre su participación en la película "El Niño y la Garza" del estudio japonés Ghibli.

Durante la conversación, Geraldine Fernández confesó que su participación en la película fue mucho menor de lo que había afirmado previamente en sus redes sociales y en medios de comunicación. Afirmó que trabajó en un par de escenas y no en toda la película, como había asegurado anteriormente.

Es cierto que trabajé en un par de escenas, en un par de ilustraciones y en un par de escenas y escenarios de la película. No en toda la película admitió Fernández.

Cuando se le cuestionó sobre sus afirmaciones anteriores de haber dibujado 25.000 fotogramas, Fernández explicó: "Sí, porque 25.000 fotogramas son casi entre 30 y 40 minutos de video. Ten en cuenta que un segundo de animación son 24 fotogramas. 25.000 fotogramas serían aproximadamente 30 o 40 minutos de video. Y junto con un grupo hice parte de un par de escenas en el cual era la composición de 25.000 fotogramas. Pero no hice los 25.000 fotogramas"

La entrevista también abordó el tema de los créditos de la película, ya que el nombre de Geraldine Fernández no apareció en los créditos finales. Fernández explicó que, según el estudio Ghibli, su participación se contaba como parte de una "casa de soporte de animación" debido a su contrato freelance.

En cuanto a las acusaciones de plagio en su portafolio, Fernández admitió que algunas ilustraciones fueron mal atribuidas y se disculpó con los artistas afectados.

Fernández confesó que una amiga, con la mejor de las intenciones, pero sin medir las consecuencias, compartió esta historia con un grupo de periodistas, desencadenando así una serie de eventos que llevaron a la escalada de la mentira en los medios de comunicación y las redes sociales.

Fernández con sinceridad, lamentó cómo la situación se había salido de control. Se disculpó con aquellos que confiaron en su historia y expresó su deseo de que su experiencia sirva como una advertencia sobre los peligros de exagerar y distorsionar la verdad.

La entrevista concluyó con un mensaje emotivo de Fernández, quien reveló que ha estado lidiando con un intenso acoso en redes sociales desde que se hizo pública la controversia. Además, mencionó que ha sufrido ataques personales y amenazas que han afectado gravemente su bienestar emocional.

“Pero de lo que me arrepiento también es que, o sea por más de asumir el error, también me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personas en las cuales lo único que generan es hacerme daño. O sea, yo me puedo llegar a suicidar y aquí el mundo le vale un culo”, manifestó.

Vea la entrevista completa aquí: