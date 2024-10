'Gracias a conductor de Uber, me enteré que mi novia me era infiel: él la expuso en redes'

Un conductor de Uber en Monterrey, identificado como Alberto Gutiérrez, se volvió viral en redes sociales tras exponer un presunto caso de infidelidad de una pasajera que viajaba en su unidad. La publicación, acompañada de fotografías, mostraba un ramo de rosas rojas que la joven dejó tirado en la calle, despertando sospechas de que lo abandonó mientras se dirigía a encontrarse con otro hombre.

Los hechos ocurrieron cuando Gutiérrez tomó un viaje nocturno en el que la pasajera subió con un gran ramo de flores. Sin embargo, al llegar a su destino en Patio Lincoln, la mujer arrojó el ramo al suelo antes de bajarse del auto y subirse a otro vehículo, presumiblemente para reunirse con alguien más. El conductor, testigo de la escena, decidió tomar fotografías del ramo abandonado y publicarlas en un grupo de Facebook, asegurando que su intención era que el novio de la joven se enterara de lo sucedido.

En su publicación, Gutiérrez detalló lo ocurrido: "Ni el gasto carnal, le valió madre, eliminó toda evidencia y se subió a otro carro y créeme que el otro vato no le va a regalar flores, le va a dar duro contra el muro, chale son gachas la neta". Además, mencionó que no se llevó las flores por evitar problemas en su casa, pero dejó claro que quien quisiera recogerlas podría hacerlo, pues seguían frescas: "No las recogí porque después me la arman de pedo en la casa, pero el que quiera ir por ellas están ahí en Patio Lincoln, enfrente de Del Sol, están frescas todavía".

El detalle que más llamó la atención fue la nota que acompañaba el ramo, la cual tenía un mensaje emotivo: "Para la persona más maravillosa!!! Eres bonita tal y como eres, eres increíble, tu sonrisa hace la diferencia y te mereces todo lo bonito en esta vida, simplemente eres la más maravillosa. Hermosa, gracias por existir"