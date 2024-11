Grave accidente en video: mujer que bajaba de bus en plena vía fue atropellada por carro

Las cámaras de seguridad de una transitada vía captaron el momento preciso cuando una mujer que se transportaba en un colectivo decidió bajarse en pleno carril, sin percatarse de que un carro venía justo detrás.

En la grabación se puede ver que el bus para casi en medio de la vía, detrás de un taxi, aprovechando que había una fila de carros por delante. Fue en ese momento cuando la mujer bajó con prisa sin fijarse que un carro venía detrás e iba tomando el carril al lado del bus.

Este es el video del accidente

#Cordoba pasajera se bajo del colectivo en medio de una avenida y la atropelló un automóvil. Fue derivada con heridas al Hospital de Urgencias. El dramático episodio quedó filmado por cámaras en barrio Jardín. La víctima tiene 34 años. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/aFucFpwc5c — Leonardo Guevara (@leoguevara80) November 8, 2024

El incidente ocurrió en horas de la tarde de este jueves, 7 de noviembre, en el barrio Jardín, sobre la calle Ing. Nores Martínez al 3000, en Córdoba, Argentina, y fue captado por las cámaras de seguridad del 911.

Tras el accidente, que dejó como víctima a la mujer que descendía del colectivo, las autoridades la remitieron al hospital de urgencias para ser atendida de manera inmediata.

Según el reporte médico preliminar, la mujer presenta un traumatismo de cráneo debido al fuerte golpe que le causó el accidente. Las autoridades médicas no han dado mayores detalles sobre su evolución, pero se espera que en las próximas horas se emita un parte oficial sobre su estado de salud.

El vehículo que atropelló a la mujer fue identificado como un Nissan March. La investigación sigue en curso por parte de las autoridades.

A través de redes sociales, diferentes usuarios expresaron que el incidente se debió, en su mayoría, porque el conductor del colectivo no paró donde debía: "No era la parada. Negligencia del chofer por abrirle la puerta", "no se abre la puerta en medio de una avenida" y "el conductor y la mujer son responsables, uno por abrir la puerta donde no debe y la otra por bajarse en medio de una vía", se lee en comentarios.