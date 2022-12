“Había momentos en los que ni yo me aguantaba”: Alejandro Fernández sobre su carrera

Alejandro Fernández, hijo del reconocido cantante de música ranchera Vicente Fernández, habló en Mesa BLU de BLU Radio sobre el antes y el ahora de su carrera como artista. Además, reveló detalles de su vida personal.

“Internamente sí he cambiado, he madurado. Son etapas, cada una las disfruté en su momento, pero antes había momentos en los que ni yo mismo me aguantaba, me preguntaba cómo lo hacían las personas a mi alrededor. Sin embargo, de eso se trata la vida, de ir evolucionando en la vida”, dijo.

Fernández también destacó la cercanía con su padre y por qué decidió ser cantante en vez de actor o arquitecto.

“En el ambiente artístico tuve la oportunidad de conocer a muchos colegas de mi papá, grandes actores, grandes cantantes. Yo en realidad no sabía si me iba a dedicar a la música o al cine, esta última me llamaba más la atención porque me daba más tiempo con mi padre, con eso, los fines de semana lo acompañaba”, relató.

“No terminé la carrera de arquitectura, me faltaron dos semestres para terminar, pero la dejé porque me dieron la oportunidad de realizar mi primer material discográfico. Aunque no me lo crean, tenía talento y mis calificaciones eran buenas”, añadió.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

