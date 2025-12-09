La muerte de Yudy Alexandra Castellanos, una joven arquitecta de 23 años, generó indignación y abrió una investigación por presunto homicidio culposo contra la agencia turística Ecotrips, tras un recorrido que terminó en tragedia el pasado 7 de septiembre de 2025, en Caño Canoas, zona rural de la Sierra de La Macarena.

Según contaron en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, la familia había contratado a Ecotrips a mediados de año con la expectativa de conocer Caño Cristales, un plan completo y de alto costo que, según ellos, ofrecía garantías de seguridad.

El paquete incluía visitas a otros destinos de la región, entre ellos Caño Canoas. El sábado 6 de septiembre, el grupo realizó el recorrido en Caño Cristales con guías acreditados, pero al día siguiente el itinerario cambió hacia un sendero menos regulado y administrado por la comunidad local, donde, según los familiares, no había controles ni protocolos claros.

El accidente ocurrió cuando los turistas intentaron atravesar el río para llegar a un mirador natural. La familia asegura que no recibieron elementos básicos de seguridad.



Habla familia de mujer de 23 años que murió tras recorrido en el Meta: culpan a la empresa

"No tenemos cascos, no tenemos salvavidas, no había nada y los guías iban sueltos", relató Leonardo Castellanos, hermano de la víctima. En el momento del regreso, el caudal del río había aumentado. Yudy perdió el equilibrio y fue arrastrada por la corriente junto a uno de los guías. Aunque él logró salir, la joven desapareció en cuestión de segundos.

Su madre, Ana Victoria Solano, quien permanecía en la otra orilla, recordó el instante en que fue informada del accidente: "Me dice: 'Se cayó la niña.' Y cuando dicen la palabra niña, pues la única que estaba pequeña era mía".

Publicidad

La búsqueda se extendió durante tres días. El cuerpo de la joven fue hallado el martes 9 de septiembre, entre 4 y 5 kilómetros aguas abajo. La familia denunció fallas graves en la atención de la emergencia y en la organización del recorrido, señalando que Caño Canoas no está habilitado para ecoturismo ni regulado por Parques Nacionales Naturales.

Ana Victoria Solano responsabilizó a la agencia por haberlos llevado a un sitio que, asegura, no contaba con condiciones mínimas de seguridad.

"Yo responsabilizo a la empresa Ecotrips por mandarnos a la boca de lobo", afirmó. También cuestionó la falta de prevención que, según dice, terminó apagando los sueños de su hija: "No es justo que todos los sueños de mi hija se quedaran ahí en un sitio por una precaución que alguien no tiene".

Publicidad

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación preliminar contra Ecotrips para determinar si hubo negligencia en la prestación del servicio.