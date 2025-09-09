Encuentran el cuerpo de joven desaparecida durante recorrido turístico en río del Meta

En el municipio de La Macarena, en el sector de Caño Canoas del departamento del Meta, las autoridades y organismos de socorro encontraron, sobre las 7:30 de la mañana de este martes, el cuerpo sin vida de Yudi Alexandra Castellanos, una joven de 21 años que desapareció mientras realizaba un recorrido turístico por la zona.

A las labores de búsqueda, que duraron tres días, se sumaron la guardia campesina ambiental, guías turísticos, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Macarena y Vista Hermosa, entre otras autoridades.

"Ya el CTI va a hacer el levantamiento del cuerpo para entregárselo a sus familiares. La búsqueda fue de aproximadamente 40 personas integrantes de la comunidad, de los guías turísticos y de los organismos de socorro, Bomberos y Defensa Civil, quienes estaban dispuestos más de 48 horas en esta operación", señaló Jorge Díaz, director de Defensa Civil en el Meta.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer a los posibles responsables de la muerte de la joven, que era estudiante de la Universidad Santo Tomás.