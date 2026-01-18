Hablan campesinos que intentaron ayudar a Yeison Jiménez en accidente: "En ningún momento gritaron"

El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, falleció en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero en el departamento de Boyacá, cuando la aeronave en la que se desplazaba se precipitó a tierra minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa.

El artista, reconocido a nivel nacional y con más de 70 obras registradas ante Sayco desde 2016, atravesaba uno de los momentos más destacados de su carrera musical.

La avioneta de matrícula N325FA, de propiedad del propio Jiménez, tenía como destino el municipio de Marinilla, en Antioquia. Sin embargo, se accidentó a aproximadamente una milla de la pista, generando un incendio que consumió por completo la aeronave.

En el hecho también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo, identificados por Medicina Legal como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.



En las últimas horas, La Red de Caracol Televisión reveló nuevos registros audiovisuales y testimonios de testigos que presenciaron el siniestro, los cuales ya hacen parte del material que analizan las autoridades para establecer las causas del accidente.

Salen a la luz nuevos testimonios clave sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez Foto: redes sociales

En uno de los videos, grabado por un campesino de la zona, se escucha a una mujer gritar: “La gasolina… ¿quién va a estar vivo ahí? Ay, José, sal de ahí”, mientras se observa el momento de la explosión.

Uris Mier, una persona que presenció el accidente e intentó acercarse para auxiliar a los ocupantes de la aeronave, entregó detalles de lo ocurrido: “Veo que la avioneta sube, llega al frente de donde yo vivo, se le apaga el motor. El piloto gira hacia la derecha, vuelve y prende, pero cuando llega más o menos a 50 metros de los árboles, se le vuelve a apagar”.

Publicidad

“El piloto buscó regresar a la pista de Paipa; cuando dio la vuelta, el avión se fue de pico, rebotó en el sembradío y se produjo la primera explosión”, agregó.

Frente a una de las especulaciones más comentadas, relacionada con presuntos gritos de los ocupantes de la aeronave, una campesina de la zona desmintió esa versión. “Eso es mentira, en ningún momento ellos gritaron. El golpe fue, ahí mismo quedaron y la explosión fue muy horrible. Si hubieran gritado, nosotros lo habríamos sentido más”, aseguró.

Por su parte, los organismos de investigación continúan con las indagaciones correspondientes, mientras el país lamenta la muerte del artista, cuya música sigue liderando plataformas digitales con canciones como Destino Final.