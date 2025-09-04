Hallan sin vida a reconocida influencer desaparecida durante un paseo en moto acuática

La influencer brasileña Jaqueline Barbosa Nascimento, de 22 años, fue hallada muerta el miércoles 3 de septiembre, tras una intensa búsqueda que se activó luego de que su familia reportara su desaparición durante un paseo en moto acuática.

De acuerdo con las autoridades, su cuerpo fue encontrado flotando en una represa y fue su madre quien confirmó la identidad. La noticia ha generado conmoción en redes sociales, donde la joven acumulaba gran cantidad de seguidores.

Lo que más ha llamado la atención de los investigadores son las inconsistencias en las declaraciones de las dos personas que acompañaban a Nascimento en la moto acuática. Aunque ambos prestaron testimonio, sus versiones sobre lo ocurrido no coinciden, razón por la cual la policía está revisando grabaciones de cámaras de seguridad de propiedades cercanas al lugar de los hechos.

Jaqueline Barbosa Nascimento Foto: redes sociales

Un aspecto relevante señalado por los investigadores es que la influencer no sabía nadar, lo que aumenta la incertidumbre sobre las circunstancias en que se produjo su muerte. La autopsia aún no ha determinado de manera definitiva la causa del fallecimiento; aunque se presume un ahogamiento, el caso fue registrado como “muerte sospechosa” para evaluar si existieron factores externos que contribuyeran al desenlace.

Gabrielle Reis, mejor amiga de Nascimento, reveló a medios locales que la joven llevaba días insistiendo en que la acompañara a la excursión. “Se pasó toda la semana diciéndome: ‘Vamos, vamos’. Al final, fue sola con ellos. Todos estábamos preocupados, pero no quiso escuchar”, relató.

Reis describió a la influencer como una persona “ingenua” y con un estilo de vida intenso que, en ocasiones, generaba diferencias entre ambas. “Siempre peleábamos por cómo vivía, porque lo hacía todo con mucha intensidad. Yo le decía que tenía otros planes, que estaba enfocada en Dios, pero ella quería experimentar más”, comentó. A pesar de ello, destacó que su amiga era “dulce y generosa, siempre atenta a los demás”.