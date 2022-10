Harvard reveló qué tiene en cuenta para aceptar a sus estudiantes

A través de un informe, varias oficinas de admisión a universidades en Estados Unidos, entre ellas Harvard, publicaron los aspectos más importantes que se deberían tener en cuenta cuando un estudiante aplica para ingresar a un centro de educación superior.



El documento se divide en tres aspectos, el compromiso social, el ético y el intelectual, los cuales se centran en los jóvenes a quienes envían un mensaje de aliento para que no desfallezcan en su sueño de ingresar a la universidad.



En el compromiso social, el documento señala que lo que deben tener en cuenta las instituciones para aceptar a un estudiante es que este realice contribuciones con la comunidad donde vive, que esté comprometido con el bien público y no necesariamente tenga que llevar en su hoja de vida un trabajo social en un país en vía de desarrollo y advierte que con que ayude a su familia es suficiente.



En el aspecto ético, lo más importante es ayudar a los demás compañeros, disfrutar la diversidad que brinda la universidad y aprender del otro, sin discriminarlo por su cultura y respetando la diferencia.



Finalmente, el último requisito que tiene que ver con un compromiso intelectual donde se priorice la calidad y no la cantidad de actividades, esto con el objetivo de reducir la presión excesiva del logro. Lo que busca este punto es que los jóvenes no se preocupen tanto por las pruebas y la calificación que sale de ellas, sino centren su atención en lograr las metas trazadas para adquirir un buen desempeño.