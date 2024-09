Hay amenazas feminicidas en Quibdó: Corporación Humana sobre situación de mujeres en Chocó

Hay preocupación por la situación y la seguridad de las mujeres en el Chocó . Organizaciones que trabajan en terreno, como la Corporación

Humanas, están denunciando que están siendo víctimas de la violencia ejercida por grupos armados como el Clan del Golfo.

Adriana Benjumea, codirectora Corporación Humana, expresó su preocupación por lo que están viviendo muchas mujeres en ciudades como Quibdó, donde, con panfletos, las estarían amenazando.

"La situación en Chocó es muy grave para toda la población, pero las mujeres se están llevando la peor parte. Las comunidades indígenas están confinadas, pero, además, hay casos de violencia sexual. Hemos reportado, por ejemplo, casos de niñas indígenas víctimas de violencia sexual y, posteriormente, han sido asesinadas. La criminalidad está vinculando a las mujeres por ser las novias de hombres que están en una u otra organización armada, sea esta legal o ilegal. Esto está llevando a que se aumente la persecución. Hay amenazas feminicidas en Quibdó, hay panfletos que circulan en la ciudad amenazando a las mujeres por las relaciones que tengan con varones involucrados o no con actores armados", explicó Benjumea.

¿Han apelado a organismos del Estado?

Publicidad

"Firmamos la semana pasada un llamado al Gobierno nacional que declaró, en su plan de desarrollo, la emergencia por violencias basadas en género, pero que esta declaración todavía no ha tenido acciones contundentes en el departamento del Chocó y por eso el alcalde de Quibdó ha viajado a Bogotá. Por eso, la gobernadora ha estado clamando, pero también la sociedad civil, los hombres y mujeres, jóvenes de Quibdó que viven todas estas barreras invisibles y todas estas fronteras de no poder pasar o de no poder tener relación con otros jóvenes y mujeres u hombres, porque eso puede ser también una amenaza de muerte", dijo.

Publicidad

Sobre grupos armados en la zona

Benjumea dijo que uno de los grupos que tiene presencia en la zona es el Clan del Golfo , pero no solamente son los que se disputan el territorio y hasta las mujeres.

"Lo más complejo es que aquí hay una disputa territorial. La ciudad también se la están disputando territorialmente, no solamente en vacunas, sino también en los cuerpos de las mujeres. Las mujeres están siendo señaladas por tener relación con hombres de los grupos armados". afirmó.

A su vez, Benjumea dijo que hay grupos armados que, incluso, están en mesas de diálogo y no se han comprometido con erradicar prácticas como la violencia sexual.

Publicidad

"Grupos armados que están en conversaciones y en mesas de diálogo en el departamento no están comprometidos con erradicar las prácticas de violencia sexual y feminicidio. Las acciones de paz también pasan por cuidar y proteger la vida de las mujeres y no amenazarlas por sus relaciones con los varones", aseveró.

Publicidad

Sobre la presencia de la Defensoría en Choco



"El departamento de Chocó tiene una Defensoría del Pueblo que tiene mucha confiabilidad de la población. Es una de las instituciones que mayor confidencialidad da para denunciar, para que acompañe a las mujeres. Por lo menos, en el departamento del Chocó la relación con la Defensoría está vigente y acompaña los casos de violencia contra las mujeres", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: