Hay injusticia con una niña trabajadora, honrada: Naldy, novio de Aida Victoria Merlano

El novio de Aida Victoria Merlano, el reguetonero caleño Naldy, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación jurídica que tiene a la influencer al borde de ir a la cárcel por su presunta complicidad en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano.

“¿17 años de cárcel para una mujer trabajadora? ¿qué es esto Colombia? Hoy no es un buen día, hoy hay injusticia en mi país con una niña trabajadora, honrada, una mujer de palabra; es injusto y cruel, hoy me duele la injusticia que hacer con Aida”, escribió Naldy en su cuenta de Instagram.

El novio de la reconocida influenciadora terminó diciendo que: “Acá seguiré apoyándote hasta las últimas consecuencias”.

Novio de Aida Victoria Merlano aprovechó las redes para expresar su apoyo a la influencer // Instagram

Vale la pena recordar que la justicia colombiana condenó a la influenciadora Aida Victoria Merlano por complicidad en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano quien escapó de un consultorio odontológico en momentos en que se encontraba bajo custodia del Inpec. Los hechos se registraron el 1 de octubre de 2019. En el mismo proceso, el odontólogo Javier Cely fue absuelto.

"El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia en la que se dará a conocer el monto de la pena que la sentenciada deberá cumplir", dio a conocer la Fiscalía.

Aida Merlano, tras conocer la decisión, rompió el silencio y reveló que la Fiscalía estaría pidiendo 17 años de cárcel, sin posibilidad de casa por cárcel.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me van a dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, confesó Merlano, entre lágrimas.

La excongresista Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras ser recapturada en ese país en enero de 2020 y recibe refugio del gobierno de Nicolás Maduro, negó hasta último momento que su hija hubiese actuado en complicidad para facilitar su fuga.