Hay que asumir consecuencias de lo que decimos y hacemos: Linero sobre Freddy Contreras

La sanción que recibió Freddy Contreras, el autodenominado líder de taxistas que apareció en video ofendiendo a las mujeres conductoras de Uber, aún sigue generando reacciones.

Alberto Linero, en su editorial de este jueves 23 de enero, reflexionó sobre la sanción que le impuso la empresa Taxis Libres al sacarlo de la empresa.

“Son lecciones de vida. Creo que no basta con informarse, no basta con opinar, me parece que es necesario aprender y desaprender de los otros”, precisó Linero.

“El caso Contreras es una gran fuente de aprendizaje. Tenemos que ser responsables, asumir las consecuencias de lo que decimos y hacemos, así como defendemos la libertad y el derecho de autodeterminarnos, tenemos que ser responsables de asumir lo que decimos”, puntualizó.

Según Linero, es importante medir las consecuencias de los actos individuales y aprender de los errores cometidos.

“Cuando lo entrevistamos aquí en BLU Radio, creo que al taxista no le quedó claro cuál fue su error. Solo si entendemos en qué fallamos podemos crecer y desarrollarnos como seres humanos”, señaló.

“No podemos pisotear los derechos de los otros para defender los nuestros” añadió Linero

Escuche al padre Linero en Mañanas BLU:

