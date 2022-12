Hermana de Thalía le criticó su reto, que se hizo viral

La reconocida, recordada por sus papeles de mala en telenovelas como Rosalinda, La Intrusa, La Usurpadora, La Gata, entre otras, es media hermana de Thalía y en una entrevista para el programa Suelta la Sopa de Telemundo

criticó el reto #ThalíaChallenge que ha puesto de moda la cantante.

“Por qué no me relacionan con las cosas que no están en mi vida…esos son los retos que nos dicen cómo está la sociedad, sin cosas sustentables a favor de la humanidad”, señaló Laura Zapata.

La actriz dio la entrevista también para el programa Ventaneando y dijo: "Yo tengo mis retos y el mío es apoyar a los niños con cáncer. Es un reto muy importante como ciudadana, mexicana y mujer, venir y decirles a los niños con cáncer: 'te quiero, estoy aquí contigo'. Hay que trabajar para los que necesitan", dijo Laura Zapata.