Heroicos policías salvan a joven que intentó lanzarse de un puente en Ibagué

Dos policías evitaron que una joven se lanzara del puente La Variante en Ibagué, el mismo del que hace un tiempo una mujer se lanzó con su hijo, un hecho que causó conmoción en el país.

Vea aquí: Policía no suspenderá, por ahora, escopeta calibre 12 que mató a Dilan Cruz

Publicidad

En esta ocasión, las imágenes muestran a una mujer que cuelga de una barrera del puente, mientras que dos uniformados intentan persuadirla de que no se lance.

“No se me acerque porque más rápido me suelto”, decía la mujer, que fue identificada por los presentes como Diana.

Uno de los policías, se acerca lentamente y, aprovechando que la joven se agachó unos segundos mientras lloraba, la tomo de uno de sus brazos; el otro, que está amarrado a una soga, de inmediato llegó a ayudarle y lograron sacarla.

Publicidad

Los habitantes de la zona han llamado la atención de las autoridades por los constantes suicidios que en este puente ocurren.

Publicidad