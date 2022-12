Hija de exsenador denuncia que fue violada cuando tenía 6 años

Tras la publicación que hizo esta semana en su perfil de Facebook la abogada Viviana Vargas Vives, hija del fallecido exsenador Jaime Vargas, sobre la violación de la que fue víctima a los 6 años de edad por parte de un amigo de su familia en Barranquilla, su hermano Jaime Vargas Vives reveló el nombre del presunto abusador sexual.

Según denunció Jaime Vargas Vives, alcalde local de Usaquén en Bogotá, el responsable sería un hombre identificado como Roberto Márquez.

“Hace 30 años mi hermana menor fue violada. Hoy tiene la valentía de denunciarlo. Impotencia me da no haberla podido defender en su momento ante esa persona: Roberto Marquez. Una niña de 6 años, inocente, indefensa. La justicia llegara”, escribió.

Luego de la revelación de su hermano, Viviana, quien en principio no había suministrado la identidad del presunto violador, escribió nuevamente en su muro que comenzará un proceso para hallar justicia, pero lo hará "a su ritmo".

Publicidad

Lea también: Militares aceptaron cargos por violación de niña indígena de 12 años

“Esta fue una puerta que yo abrí y ya no se puede cerrar. Y no pretendo hacerlo. Sin embargo lo que sigue de este proceso tengo que hacerlo a mi ritmo y en mi momento. Esto no es fácil. Ni para mí ni para mi familia. Me tardé demasiados años en reunir las agallas para dar este primer paso y no pretendo callar más, pero ahora debo tomar un respiro, empezar el proceso de reconstruirme”, se lee en su perfil.

Este es el texto completo de la denuncia inicial de Viviana Vargas Vives sobre su caso:

Publicidad