Histórica decisión resuelve "patria potestad" de una mascota en medio de un divorcio

Es frecuente que parejas divorciadas acudan ante una Comisaría de Familia para definir el futuro de los hijos con quienes se tienen obligaciones para toda la vida. Lo que nunca se imaginó Carlos Alberto Velásquez Escobar, el comisario de Belén, en Medellín, fue recibir en su despacho el caso de una pareja divorciada en 2018 que pide regular el régimen de visitas, la custodia y los gastos de una mascota que tienen en común.



“Se presenta al despacho de la Comisaría una señora, argumentando que quiere regular custodia, cuidado personal, alimentos y visitas de su mascota. Dice que con su expareja adoptaron un perro en 2013. Ellos dos se separaron en 2018 y venían funcionando con visitas y acuerdos de gastos de la mascota hechos entre ellos, pero el problema nació con que uno de los dos decide salir de la ciudad y radicarse en otro municipio. Ahí comienza el conflicto y por eso acuden a mi oficina”, dijo el doctor Velásquez.



Recibido el caso, el comisario citó a una audiencia de conciliación que se cumplió este miércoles en Medellín.



En la audiencia, “una de las partes manifiesta que se quiere llevar la mascota y la otra parte propone una custodia compartida, para tener acceso al animal, sin privar a ninguno de los dos del cuidado, toda vez que la adopción fue de los dos como pareja en su momento y los dos tienen un vínculo afectivo”, agregó.



En la audiencia de conciliación amparada en la Ley 640 de 2001, poco se escuchó la palabra perro o mascota. Para términos legales, el comisario y las partes hablaron de un animal de compañía, que en este caso es un perro criollo, enrazado en labrador, tiene aproximadamente 10 años y es objeto de derechos que ha tenido adiestrador, odontólogo, veterinario, EPS y guardería.

“Es una pareja que no tiene hijos y que tomaron la decisión de solo adoptar una mascota.Inicialmente, cuando me llega la solicitud busqué jurisprudencia pero no encontré en Colombia. Hay casos en otros países donde ya está regulado. En Colombia, solo en Cali, hay un estudio sobre la familia multiespecie que son las familias que le dan categoría de humanos al animal de compañía, en eso me basé”, dijo el comisario, quien reconoció que este caso lo basó en un fallo del tribunal de Barcelona donde hay una controversia similar frente a una perrita.

En la audiencia, las partes llegaron a un acuerdo.

“Habrá un cuidado de la mascota compartido.Además, él tiene derecho a 30 días de vacaciones calendario en el año para compartir con el animal”, explicó Velásquez, quien subrayó que se debe cumplir porque lo vigilará la jurisdicción de familia.Y,, “un juez vía tutela puede emitir un fallo y la Corte Constitucional tendría la revisión de ese fallo y así podría dar línea jurisprudencial en el tema, porque hay un vacío normalito en el mismo”, recalcó el comisario.