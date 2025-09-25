Histórico: alpinista logra bajar del Everest esquiando sin oxígeno adicional

El monte Everest es la montaña más alta del mundo, donde las temperaturas invernales pueden bajar hasta unos –40 °C en la cima.

Ante esto, muchos aficionados alrededor del mundo se han propuesto escalar el Everest hasta la cima. Sin embargo, no todos logran su objetivo e, incluso, algunos mueren durante el recorrido, debido a las bajas temperaturas, la disminución del oxígeno y los cambios en la presión del aire a medida que se asciende.

Escalar el monte Everest no es un imposible, pero durante mucho tiempo se pensó que hacerlo sin oxígeno suplementario era impensable. Sin embargo, la historia cambia ahora con el impresionante descenso del primer alpinista que descendió del Everest sin oxígeno suplementario.

Andrzej Bargiel, primer alpinista en bajar esquiando el monte Everest sin oxigeno. Foto: captura tomada de X @JedrekBargiel

Se trata del polaco Andrzej Bargiel, quien se convirtió en el primer alpinista en bajar esquiando el monte Everest sin oxígeno adicional, según anunció su equipo. Una hazaña que pasa a la historia como una de las más impresionantes de la humanidad en el monte Everest.



Bargiel descendió por las nevadas laderas del Everest tras alcanzar la cima de la montaña de 8.849 metros el pasado 22 de septiembre.

"Estoy en la cima de la montaña más alta del mundo y voy a bajar en esquís", anunció Bargiel en un vídeo publicado en Instagram.

La cima ha contado ya con un puñado de descensos en esquís, pero nunca una bajada continua sin uso de oxígeno adicional, como ha hecho Bargiel.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, celebró la hazaña en su cuenta de X. "¿El cielo es el límite? ¡No para los polacos! Andrzej Bargiel acaba de bajar esquiando el monte Everest", mencionó el ministro.

El equipo de Bargiel declaró en un comunicado que el alpinista ha "hecho historia" y definió su hazaña como un "logro revolucionario en el mundo del esquí de montaña".

Bargiel puso sus ojos en el Everest un año después de haberse convertido en la primera persona en haber bajado esquiando el monte K2 de Pakistán en 2018, la segunda montaña más alta del mundo, pero un enorme sérac saliente le forzó a anular su intento de 2019. Regresó en 2022, pero los fuertes vientos volvieron a impedir sus planes.

Pese a que una fuerte nevada lo obligó a pasar 16 horas por encima de los 8.000 metros, en el área conocida como la "zona de la muerte", el alpinista consiguió este récord histórico y fue recibido en el campamento base con una khada, una bufanda tradicional budista.

Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu ⛷️🏔️



Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków! 🙌



Ogromne podziękowania dla teamu Seven Summit Treks, Chang Dawa, Speed Dawa – bez Was ten sukces nie byłby możliwy 🙏



Serdecznie… pic.twitter.com/udBliwDhZy — Andrzej Bargiel (@JedrekBargiel) September 25, 2025

Chhang Dawa Sherpa, de la compañía Seven Summit Treks, que organizó la expedición, se refirió al descenso de Bargiel como una hazaña. "Fue un desafío realmente duro y nadie lo había hecho antes, en solitario y sin oxígeno adicional", declaró.



El Everest y las siete Cumbres tienen sello colombiano

La pasión por escalar las montañas más altas del mundo ha marcado la historia de la humanidad, consiguiendo que muchas personas quieran convertirse en récords mundiales por conquistarlas. En el caso de Colombia, Margarita Moreno se ratificó como la primer mujer colombiana en conquistar las Siete Cumbres (las montañas más altas de cada continente),

Su pasión por el montañismo nació en la infancia, cuando recorría montañas, ríos y senderos con junto con su padre, quien se convirtió en su principal inspirador. Ese legado la impulsó a viajar por el mundo y enfrentarse a las emblemáticas cumbres de los distintos continentes.