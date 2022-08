Hombre español vive en las calles de Bogotá y pide ayuda para volver a su país: "Perdí los papeles"

Marco Antonio Calvo González, un español que llegó a Colombia hace seis años con el fin de encontrar mejores oportunidades y experiencias, pero por situaciones (que no revela) no le fue bien y terminó viviendo en las calles de Bogotá.

“Yo quise que Colombia fuera mi hogar, vivir en Colombia, ser ciudadano colombiano. Por ‘equis’ situación viví en la calle; no culpo a nadie, fue culpa mía. Perdí los papeles, estoy indocumentado”, manifestó.

Él es de Barcelona, España, y su deseo de llegar a este país se fue apagando con el pasar de los días hasta el punto de que hoy no tiene donde dormir, ni tiene nada de comer.

“No tengo ningún recurso, no tengo nadie que me ayude… Llevo más de tres semanas viviendo en la calle, pasando hambre, pasando frío. Lo único que pido es si alguien me puede ayudar al menos para recuperar mi documentación y volver a mi casa con mi familia de España”, narró Marco Antonio Calvo.

El caso lo volvió público la periodista Rosalba Alarcón, quien junto algunos internautas le piden al nuevo Gobierno que ayude al español a volver a su país, y así se pueda reencontrar con su familia para tener una “segunda oportunidad”.

Ella aseguró que se está haciendo “todo lo posible” para que los Gobierno de España y Colombia logren darle ayuda a este hombre que hoy padece en las calles de la capital del país.

“Propongo que Rosalba, abra una cuenta donde se le pueda girar y ella maneje esos fondos, para ayudar a este amigo en desgracia"; “Si sabes cómo localizarlo, podríamos colaborar. Me uno a la causa. Yo le ayudaría con la documentación. El tema es cómo lo localizamos.”; “Ojalá llegue a las manos de quienes le puedan ayudar de manera efectiva, es una situación que miles de colombianos padecen en otros lugares del mundo”, son algunos de los comentarios de los usuario que se solidarizarían por el caso.

#AtenciónPueblo | Solicito al presidente @petrogustavo y a la embajada de #España en #Colombia (@EmbajadaEspCol) ayudar a repatriar al señor Marco Antonio González, está en situación de calle e indocumentado pasando hambre. Señor @sanchezcastejon espero que usted lo ayude. pic.twitter.com/k7kgdoTqll — Rosalba Alarcón Peña (@Rosa_Alcarajo) August 2, 2022

