Amor verdadero: mejores amigos prometieron casarse si a los 10 años seguían solteros y cumplieron

Las relaciones se han convertido en el problema más grande para millones de personas en todo el mundo, pues se ha vuelto algo difícil encontrar esa “persona ideal” para pasar “el resto de la vida”, e incluso muchos mejores amigos sienten atracción sin decirse nunca lo que sienten.

Sin embargo, el amor sigue latente para otro sector y muchas veces las mejores relaciones están en el día a día. Como fue el caso de Genesis Cueva, una joven que se volvió viral en TikTok tras contar la historia de amor con Giovanni, con quien fueron mejores amigos.

“Nos gustábamos desde secundaria, pero no era nuestro momento. Demasiado jóvenes, demasiado tontos para darnos cuenta y ahora él me compra flores, y toma mi mano, me dedica todo su tiempo cuando tiene la oportunidad y me acompaña a todas las fiestas porque sabe que me encanta bailar”, narró la joven en uno de los videos en su perfil en TikTok.

Genesis y Giovanni se conocieron entre 2008 y 2009 en el colegio. Ella en ese momento no tenía amigos, pero primer día de clase conoció una chica de la cual se volvió muy amiga. En el momento que ingresó al salón lo vio, y sintió que desde ese día le gustó.

Sin embargo, para darle celos se volvió novia de otro joven del colegio que tiempo después le fue infiel. Ella en medio de su tristeza volvió a buscar a Giovanni: “Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde el me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha”.

Ellos se separaron por un tiempo porque ambos cambiaron de colegio, y no se reencontraron hasta en la universidad, que volvieron a estar juntos.

“Yo lo abrazaba y me acercaba, pero él se alejaba, entonces pensé no le gusto, nunca le guste y lo deje dejar de buscar", contó.

La pandemia como tuvo su lado negativo para algunos fue la oportunidad de grandes cosas, y así lo fue para ella. Justo antes de que empezara la emergencia sanitaria, por fin se confesaron el gusto que se tenían desde niños. Se volvieron novios y tiempo después decidieron casarse.

Toda la historia de amor Genesis Cueva la contó en su cuenta de TikTok.

