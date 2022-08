Hombre salió de fiesta y despertó enterrado en un ataúd como parte de un ritual

Es viral en redes sociales el caso de un hombre que salió de fiesta con sus amigos y terminó enterrado en un ataúd. Víctor Hugo, de 30 años, que sería entregado como parte de un ritual para la Pachamama, la diosa de la tierra, luego de haberse emborrachado con un desconocido.

“Yo me levanté en un ataúd con cemente, yo he dicho si es un sueño o una burla. Logré escapar y salí corriendo. Nadie me ayudó, no había gente y todo estaba vacío (…) Luego un vecino me ayudó y lloró porque decía que tiene un hermano como yo”, narró él a medios locales.

Víctor Hugo salió de fiesta con sus amigos y en medio de la fiesta conoció a un desconocido, quien le ofreció una caja de cerveza. Según él, estuvo durante todo el fin de semana tomando, pero después del domingo olvidó lo que sucedió, y cree que se aprovecharon de su estado de embriaguez para hacer eso.

“He ido a la policía y la policía se ríe, me dicen que estoy en estado de ebriedad (…) Apenas he salido rompí el ataúd y logré escapar”, añadió.

Al parecer, según él, lo que sucedió es que querían hacer un ‘sullu’ con su cuerpo, que en lenguajes quechua es interpretado como una ofrenda a la Pachamama, la diosa de la tierra, algo muy común en Bolivia.

“Yo he visto esos videos que hacen sullu y eso parece que es lo que me querían hacer”, puntualizó.

