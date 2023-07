Horóscopo de hoy 11 de julio para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Aunque no lo veas, los frutos del esfuerzo siempre se cosechan. Hay muchos en tu espacio que se fortalecen gracias a ti y tu entrega. En el amor: el destino asalta travieso y vuelve a poner en tu camino antiguos desafíos. Aunque des pasos hacia atrás, recuerda que debes recuperar la marcha y cumplir el propósito de tu felicidad.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Saturno está agotando tus energías solares vitales. La paciencia y la perseverancia te ayudarán a superar este momento difícil. Ten cuidado con las figuras de autoridad: sigue tratando de transmitir tu punto de vista sin actuar de manera impulsiva.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Existen puertas que no debes volver a abrir y aprender de las experiencias. No te permitas tropezar con las mismas piedras y valora tu presente para retroalimentar. No permitas que circunstancias externas amarguen tu relación.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): El equilibrio es clave para ti, sin embargo la situaciones de conflicto serán las que te lleven a saldar asuntos que se han quedado en el aire, no les temas. Confía en tu guía interior y recuerda que no todo puede ser belleza y perfección. Muchos a tu alrededor piensan que eres encantador, utiliza esto a tu favor.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Es momento de mirar en tu interior, solo en ti está la respuesta de por qué han fallado tus relaciones pasadas y entenderás si la persona en la que estás enfocado actualmente es quien debería quedarse.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): No cargues a tu pareja con todos tus dramas, comprende que tiene los suyos propios y recuerda que aunque te afecte más de la cuenta, todos los problemas tienen solución. Tu palabra: Calma.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Cultiva con constancia tu espíritu y aléjate de lo mundano. Comunica sin miedo tus pensamientos, no des por supuesto que los demás cuenten con tu nivel de comprensión. En el amor: exige el respeto que das y no te acomplejes ni temas la respuesta.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Cuida tu salud y dedica tiempo a tu bienestar. En el trabajo, los retos se multiplican y aunque creas que las fuerzas no te alcanzan, la realidad es contraria. Es tiempo de invertir en la familia, saca la cabeza de la caverna y sigue la luz que te conducirá a la calma y la felicidad.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Pon todo de ti para sacarlo a flote y la recompensa llegará pronto. El gasto excesivo de energía que haces a diario podría pasarte factura. Es recomendable una caminata en un parque o un viaje corto para despejar tu mente.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Ese proyecto que tenías en mente comenzará a concretarse. No descuides tu vida sentimental, a veces, el brillo que despliegas ante tus amigos puede parecer indiferencia hacia tu pareja, controla estas tendencias.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Hoy sentirás que el trabajo no termina. Pero ojo, tal vez es porque estás ambicionando más de lo que puedes alcanzar. De vez en cuando hay que profundizar en temas espirituales y recordar tus emociones. No te muestres más duro de lo que eres solo por aparentar autocontrol.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Estás razonablemente satisfecho contigo mismo y con los objetivos que esperas alcanzar. Debido a que estás muy motivado para lograr tus objetivos, el éxito es más que probable. Piensa en las áreas de tu vida que deseas cambiar, ¡Este es el momento de la manifestación!