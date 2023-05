Horóscopo de hoy 25 de mayo para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Es probable que esté exponiendo todos tus sentimientos al mundo hoy. Sin embargo, además de experimentar sentimientos de mayor necesidad de lo normal o incluso estar más enfocado en su estabilidad emocional, es probable que también se esté siendo más abierto con su pareja.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Aquellos que entran en pánico por un acuerdo pueden dejar descansar sus peores temores. Este parece ser un día desafiante y abordará más de lo que se espera de usted. Es probable que evite que una situación se salga de control en casa. Tenga en cuenta que un viaje con la familia puede resultar más relajante y rejuvenecedor.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Tal vez el conflicto no sea tanto sobre el mundo exterior sino la guerra que se está librando dentro de usted. Tal vez sea usted quien ha estado en desacuerdo con usted mismo. Por eso, hoy se le pide que observe su condicionamiento para tomar conciencia de cómo la voz en su cabeza le dice quién debe o no debe ser.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Los eventos de hoy serán contundentes, apasionados y enigmáticos. Es posible que salga a la luz una relación de la que nadie más es consciente. Esto se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo y parece ser para su propio beneficio. El día de hoy marca un punto de inflexión en su relación con esta persona, uno que podría tener consecuencias de largo alcance.

Publicidad

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Hoy puede que encuentre personas con grandes palabras y sin sentimientos, por lo que es recomendable que deje atrás sus emociones y maneje las cosas de la manera más inteligente posible. Reciba la información que obtenga, pero asegúrese de no dejarse intrigar por ella sin verificación alguna. Además, elija sus palabras sabiamente para conversaciones que tendrá.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Tenga en cuenta que no todos valen su tiempo y energía. No todo el mundo merece un lugar en su círculo sagrado. Por lo tanto, continúe practicando la discreción y continúe reafirmando sus límites. Si esto requiere que decepcione a algunas personas, que así sea. No lo enviaron aquí para cumplir con las expectativas de los demás.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Este es un día en que las llamas del romance se elevan a nuevas alturas. Es probable que aprenda cuánto tienen en común usted y su pareja, así como hasta dónde están dispuestos a llegar para que las cosas funcionen. Tener una visión compartida de su futuro financiero puede fomentar un sentido de confianza y camaradería, por lo que se le recomienda que involucre a su pareja en las decisiones financieras.

Publicidad

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Sea capaz de evaluar sus sentimientos desde una perspectiva muy neutral y desapegada. Actúe en función de sus sentimientos, pero no evite su intelecto. Asegúrese de no actuar precipitadamente en respuesta a las acciones apresuradas de otra persona. Piense varias veces antes de tomar cualquier decisión, y asegúrese de no estar siendo irracional.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Este será un día donde organizar reuniones con clientes y proveedores consumirá la mayor parte de su tiempo. Su paciencia le permitirá escuchar las sugerencias y opiniones de las personas. El resultado de todo esto, sin embargo, está destinado a ser muy favorable y productivo.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Cuando surgen conflictos y luchas de poder dentro de las relaciones, la dedicación nunca es una tarea fácil de completar. Es posible que se encuentre en una situación en la que se pregunte por qué sigue ahí. Sin embargo, eventualmente superará esta fase difícil y se sentirá bien con el pasar de los días.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Si alguien lo ha molestado y necesita hablar de ello con otra persona, asegúrese de marcar sus palabras. Los chismes pueden estar desenfrenados, pero eso no es excusa para que contribuya a ellos. Recuerde, sus palabras tienen un fuerte impacto en los demás y es probable que lleguen a muchos más oídos de los que piensa.

Publicidad

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tenga en cuenta que no todos valen su tiempo y energía. No todo el mundo merece un lugar en su círculo sagrado. Por lo tanto, continúe practicando la discreción y continúe reafirmando sus límites. Si esto requiere que decepcione a algunas personas, que así sea. No lo enviaron aquí para cumplir con las expectativas de los demás.