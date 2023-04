Horóscopo de hoy 5 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Con planetas clarividentes en tu carta prepárate para la cercanía y las respuestas que has estado esperando. Eres tú quien decide el futuro del amor. ¿Soltero? Da un paso atrás para sentir el anhelo hacia esa persona. Las oportunidades creativas se vuelven hacia ti.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Este es tu momento para aprovechar al máximo los planetas sexys que tienes ubicados en el área de tu personalidad. Los niveles de pasión pueden aumentar de la noche a la mañana junto con tu capacidad para atraer pareja. Pero es tu profundo sentido del orgullo por quién eres y hacia dónde te diriges lo que refresca y reestructura tu vida.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Tal vez te resistas a cambiar por amor. Pero hoy puede ser el momento de repensar esto y liberar partes de ti mismo que merecen ser compartidas y cuidadas. Un conjunto de números que usaste cuando eras niño puede regresar con un bono de suerte adjunto.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Rompe viejos patrones de pasión que ya no te convienen y encuentra nuevas reglas de romance. Si deseas más seguridad puedes decirlo, Poner límites al amor puede ayudarte a crecer. La familia y el dinero podrían combinarse mucho mejor de lo que esperas, pero necesitas escuchar a todos.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Estás listo para enamorarte perdidamente pero no solo de una persona sino de un lugar o un nuevo proyecto. Esta vez, no escondas tu entusiasmo. Dejar que tu lado "suave" se muestre te hará perfecto.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Los mensajes de amor y lujuria vienen de todas partes, así que lee entre líneas, especialmente en el trabajo. Toma nota de la forma especial en que alguien te mira. Neptuno te ayuda a ver todos los lados de una discusión, pero aun así puedes tomar la decisión correcta.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Deja de huir de tus sentimientos secretos y aprovecha la combinación positiva de Mercurio y Saturno de tu carta para enfrentarlos. Tal vez el amor no es como lo imaginabas pero eso no quiere decir que no sea adecuado para ti. Si eres soltero, alguien de tu trabajo te observa.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): La fuerza emocional refuerza tu área del amor, por lo que puedes ver el tener pareja de una manera nueva y darte cuenta de que la pasión se trata tanto de dar como de recibir. Esto pone fin a un tiempo de incertidumbre. Las deudas en efectivo podrían pagarse de forma inesperada.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Estás listo para tomar riesgos de amor y suerte y convertirte realmente en la persona que quieres ser. Puede que esto no sea lo que todos esperan de ti, pero tú te sentirás realizado. Si la comunicación se ha estancado en un grupo familiar o de amistad, como Mercurio y Saturno colaboran, haz que la gente vuelva a hablar.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Tu combinación de ambición emocional y diversión física te convierte en alguien a quien otras personas no pueden esperar para acercarse. Impulsa tus propias ideas de trabajo de manera generosa. En la zona de amor, Marte enciende tu confianza para seguir haciendo una pregunta difícil.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Por más inestable que hayas sido el amor, sabes encontrar la manera de que tus parejas de mucho tiempo se sientan como en las primeras citas. Si eres soltero, un artista se acercará a ti con su corazón abierto. Mientras tanto, crea espacio para las cosas que amas, incluidas las posibilidades de perseguir sueños de viajes a larga distancia.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): El encanto se irradia desde tu carta. Tendrás un sentido de responsabilidad que le dice al mundo que se puede confiar en ti. Así que inclínate hacia el compromiso en lugar de contenerte. El amor es más grande que dos personas. Marte agrega urgencia a tus sueños creativos.